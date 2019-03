Praha - Koruna na dnešní data o únorové inflaci reagovala oslabením vůči euru o tři haléře na 25,67 Kč/USD. K dolaru se česká měna podle serveru Patria Online v 17:00 obchodovala za 22,84 Kč/USD, ve srovnání s pátečním závěrem tak byla o haléř slabší. Pražská burza dál oslabila, PX klesl o 0,17 pct na 1059,68 bodu. Dolů ho táhl ČEZ, ztratily ale i VIG či Avast. V zisku naopak Moneta, Erste či CME.

Meziroční růst spotřebitelských cen v únoru zrychlil na 2,7 procenta z lednových 2,5 procenta. Na zrychlení růstu inflace se podílelo hlavně zdražení potravin a ke zvyšování cen přispěly také náklady na bydlení, uvedl Český statistický úřad. Únorová meziroční inflace byla o 0,3 procentního bodu vyšší, než odhadovala v aktuální prognóze Česká národní banka (ČNB).

Podle hlavního ekonoma Next Finance Vladimíra Pikory se ČNB dostala mezi dvě mlýnská kola. Na jedné straně je tu strach z inflace, na druhé varovné zprávy ze světa. "Máme necelé tři týdny do brexitu a stále nevíme, jakou bude mít podobu. ČNB přitom varuje, že by tvrdý brexit mohl vzít ekonomice jeden procentní bod růstu. To je silný argument proti zvýšení úrokových sazeb," uvedl Pikora. Podobné je to prý i s vývojem v automobilovém průmyslu, který je pro českou ekonomiku klíčový.

Pikora ale zdůraznil, že 25,67 Kč/EUR je dvacetidenní průměrná hodnota kurzu koruny vůči euru. "Nemá smysl proto pohyb dramatizovat. Vše, co bude v příštích dnech zvyšovat nejistotu ohledně brexitu, bude korunu v příštích dnech oslabovat - a obráceně," dodal.

Pražská burza v úvodu týdne dál oslabila. Index PX dnes klesl o 0,17 procenta na 1059,68 bodu. Dolů ho táhla hlavně energetická společnost ČEZ, jejíž akcie oslabily přes procento. Nedařilo se ale ani pojišťovně VIG či technologické firmě Avast. Se ziskem naopak uzavřely Moneta Money Bank, Erste Bank nebo mediální CME. Vyplývá to z výsledků obchodování na webu burzy.

"Pražská burza mírné denní zisky neudržela a v druhé půli obchodního dne se dostala do ztrát," podotkl Josef Dudek z Fio banky.

Nedařilo se především akciím ČEZ, které při nejvyšším denním objemu klesly o 1,10 procenta na 540 korun. "Na komoditním trhu dnes rovněž ztrácely emisní povolenky a cena elektrické energie," doplnil Dudek.

Cenné papíry společnosti Avast zlevnily o 0,55 procenta na 90,50 koruny a podobné ztráty si připsala i pojišťovna VIG, jejíž akcie dnes skončily seanci na 553 korunách. Z finančních emisí oslabila také Komerční banka, a to o 0,16 procenta na 950 korun. Moneta Money Bank a Erste bank naopak zdražily, česká banka o 0,77 procenta na 78,80 Kč a rakouská o 0,33 procenta na 798,60 Kč. Se ziskem dvou desetin procenta na 245,50 koruny uzavřel i operátor O2. Nejvíce, o dvě procenta na 80,60 Kč, si polepšily cenné papíry CME.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Dnes kolem 17:00 Kč/EUR 25,64 25,67 Kč/USD 22,83 22,84

Zdroj: Patria Online