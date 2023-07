Koruna mírně posílila k euru, změna sazeb ECB s kurzem výrazně nezahýbala

Praha - Koruna od středečního podvečera do dnešních 17:00 posílila vůči euru o pět haléřů na 24,00 Kč/EUR. K dolaru naopak oslabila, a to o devět haléřů na 21,83 Kč/USD. Vyplývá to z údajů na serveru Patria Online. Pražská burza opět posílila. Index PX stoupl o 0,56 procenta na 1348,42 bodu.

Kurz koruny vůči jednotné evropské měně se dnes odpoledne pohyboval poblíž otevíracích úrovní nepatrně nad 24 CZK/EUR, uvedl ekonom Jaromír Gec z Komerční banky. Výrazněji s ním nezahýbalo ani ohlášené zvýšení základní úrokové sazby Evropskou centrální bankou (ECB) o čtvrt procentního bodu na 4,25 procenta.

Zvýšení sazeb už ve středu ohlásila rovněž americká centrální banka (Fed). Ve snaze snížit inflaci posunula základní úrokovou sazbu podle očekávání o 0,25 procentního bodu nahoru do pásma 5,25 až 5,50 procenta.

Základní úroková sazba české centrální banky je už od loňského června na sedmi procentech. Guvernér České národní banky (ČNB) Aleš Michl dnes senátorům řekl, že inflace je přesto stále vysoká, a neumožňuje snížit úrokové sazby. "Je to úroveň, která nám zatím neumožňuje snížit úrokové sazby. A je to úroveň, při které stále musíme mít jestřábí politiku," řekl Michl v horní komoře parlamentu při představování Zprávy ČNB o výkonu dohledu nad finančním trhem. Červnová meziroční inflace v Česku zpomalila na 9,7 procenta.

Pražská burza dnes opět posílila. Index PX stoupl o 0,56 procenta na 1348,42 bodu. K růstu burze pomohly hlavně akcie energetické firmy ČEZ a Komerční banky. Vyplývá to z výsledků obchodování na webu burzy.

V zelených číslech dnes uzavřela obchodování většina hlavních emisí, včetně akcií ČEZ, se kterými se obchodovalo v největším objemu. Cenné papíry ČEZ si připsaly 0,64 procenta na 942 korun. Také druhá nejobchodovanější emise, akcie Komerční banky, si polepšila. Cenné papíry banky navíc zaznamenaly nejvýraznější růst ze všech hlavních emisí, a to o 1,57 procenta na 710 korun.

Největší oslabení naopak zasáhlo akcie výrobce solárních elektráren Photon Energy, které odepsaly 2,47 procenta na 63,20 koruny. Propad postihl také třeba cenné papíry výrobce nápojů Kofola ČS, které zlevnily o 0,78 procenta na 255 korun.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Dnes kolem 17:00 Kč/EUR 24,05 24,00 Kč/USD 21,74 21,83

Zdroj: Patria Online