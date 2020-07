Koruna mírně posílila k euru i dolaru, pražská burza ztrácela

Praha - Koruna dnes mírně posílila k oběma světovým měnám. K euru se podle serveru Patria Online obchodovala v 17:00 za 26,65 Kč/EUR, proti čtvrtku si tak polepšila o tři haléře. Vůči dolaru zpevnila o pět haléřů na 23,55 Kč/USD. Pražská burza zakončila týden poklesem, index PX odepsal 0,41 pct na 941,73 bodu. Nedařilo se hlavně akciím ČEZ, ve ztrátě ale byla většina titulů.

Český statistický úřad ráno zveřejnil údaje o červnové inflaci, která analytiky překvapila. Spotřebitelské ceny zrychlily růst na 3,3 procenta z květnových 2,9 procenta. Zdražovaly hlavně potraviny a bydlení, ale dražší byly i alkohol a tabák. Meziměsíčně stouply ceny o 0,6 procenta.

Koruně silnější inflace k ziskům po většinu dne nepomáhala, inflační šok ji podle analytiků nerozhodil. Během dopoledne česká měna k euru oslabila až k 26,73 Kč/EUR, odpoledne se ale vrátila ke čtvrtečním hodnotám a nakonec nepatrně posílila.

"Na devizovém trhu byl dopad zveřejněné vysoké inflace v podstatě nulový. Kurz české měny osciloval kolem hladiny 26,70 CZK/EUR bez výraznějšího trendu. A i z pohledu celotýdenního hodnocení musíme konstatovat, že se česká měna v podstatě nepohnula," uvedl ekonom Komerční banky Jan Vejmělek. Podle analytičky Next Finance Markéty Šichtařové bude korunu k mírným ztrátám tlačit znovuobnovený strach z koronaviru.

Pražská burza zakončila týden poklesem, index PX dnes odepsal 0,41 procenta na 941,73 bodu. Nedařilo se hlavně akciím elektrárenské společnosti ČEZ, ve ztrátě ale zakončila dnešní obchodování většina titulů. Aktivita na trhu byla nízká. Vyplývá to z údajů burzovního webu.

"Dnes nebyly zveřejněny podstatné kurzotvorné zprávy, vyšší tuzemská inflace na trh podstatný vliv neměla," uvedl analytik Komerční banky Bohumil Trampota.

Nejobchodovanějším titulem dne se stal ČEZ, jehož cenné papíry zlevnily o 1,64 procenta na 480 korun. Zhruba procento odevzdala mediální CME, nedařilo se také textilce Pegas Nonwovens.

Z hlavních titulů dnes rostly dva. Akcie tabákové společnosti Philip Morris ČR si polepšily o 0,9 procenta na 13.400 korun a Erste Bank zhodnotila o 0,17 procenta na 583,80 koruny. Ztrátě se vyhnula rovněž Komerční banka, jejíž cenné papíry stagnovaly na otevírací hodnotě 568 korun.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Dnes kolem 17:00 Kč/EUR 26,68 26,65 Kč/USD 23,60 23,55

Zdroj: Patria Online

Akcie na pražské burze během týdne posílily o 0,5 procenta

Akcie na pražské burze během uplynulého týdne mírně posílily, index PX stoupl o 0,5 procenta na 941,7 bodu. Vyplývá to z výsledků pražské burzy. Největší pokles postihl akcie likérky Stock Spirits, ztrácely ale i banky a ČEZ. Největší nárůst zaznamenaly akcie výrobce antivirových programů Avast. Předchozí týden akcie posílily o téměř dvě procenta.

"Obchodní týden byl kratší o pondělní svátek. Během něj pražská burza rostla, což bylo v kontrastu s poklesem okolních evropských parketů. Korekce přišla až v pátek, kdy pokles vymazal téměř zisk za celý týden," popsal vývoj na trhu analytik Komerční banky Bohumil Trampota.

Z jednotlivých akcií vynikl Avast, který přidal 4,2 procenta na 167,70. Jeho cena vystřelila ve čtvrtek v reakci na zvýšení cílové ceny od významného analytického domu. Ostatní společnosti obchodované na burze buď oslabily, nebo jsou jejich zisky mírné. Banky ztrácely kvůli obnovené obavě z covid-19. ČEZ se obchoduje mírně níže ve srovnáním s úrovní na konci minulého týdne a nepodařilo se mu vyrovnat podividendový pokles z minulého týdne.

Nejvíce klesající akcií týdne byla Stock Spirits, která ztratila 1,9 procenta na 67,2 Kč. U firmy se neobjevila žádná kurzotvorná informace. Nižší likvidita je většinou důvodem pro výraznější rozkolísanost v případě větší objednávky.

"Objemy zobchodované tento týden jsou slabší ve srovnání s dlouhodobým průměrem, ukazuje to na začátek prázdnin a dovolenkovou náladu investorů," upozornil Trampota.

Příští týden by mohl vnést do prázdninové nálady rozruch. Investoři se plně ponoří do výsledkové sezony za druhé čtvrtletí. Ve čtvrtek bude zasedat Evropská centrální banka, kde se očekává udržení velmi uvolněné měnové politiky.

"Samozřejmě nesmíme zapomenout na vývoj pandemických křivek především v USA. Celkově jsme více ostražití a očekáváme, že by výsledková sezona mohla přinést vybírání zisků, především po posledních růstech akciových indexů," uvedl analytik J&T Banky Milan Vaníček.