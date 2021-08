Koruna mírně oslabila k euru, zpevnila k dolaru. Burza dál rostla

Praha - Koruna v závěru týdne oslabila k euru nepatrně o dva haléře na 25,39 Kč/EUR. Vůči dolaru naopak česká měna ve srovnání se čtvrtečním závěrem zpevnila o deset haléřů, v 17:00 se podle serveru Patria Online obchodovala za 21,53 Kč/USD. Pražskou burzu ani pátek třináctého do červených čísel neposlal.

Na jednání bankovní rady ČNB 5. srpna řekl viceguvernér Marek Mora, že rostoucí imunizace populace snižuje pravděpodobnost plošných uzavírek. Guvernér Jiří Rusnok uvedl, že rozsáhlé uzavírky v domácí ekonomice jsou velmi nepravděpodobné i z právních důvodů.

Podle ředitelky společnosti Next Finance Markéty Šichtařové to znamená, že koronavirus by neměl zastavit další růst úrokových sazeb. Rada naposledy zvýšila základní úrokovou sazbu, od níž se odvíjí úročení komerčních úvěrů, o 0,25 procentního bodu na 0,75 procenta.

"Po dnešku se potvrdilo, že úroková atraktivita koruny proti euru poroste, což bude korunu tlačit k silnějším hodnotám," dodala Šichtařová.

Pražská burza v pátek potřetí v řadě posílila, i když mírnějším tempem než v předchozích dvou dnech. Index PX stoupl o 0,19 procenta na 1275,27 bodu. Uzavřel tak obchodování na nejvyšší úrovni od 6. dubna 2011. Dařilo se především akciím nápojářské společnosti Kofola. Vyplývá to z údajů na webu burzy.

Šest ze 13 emisí ovlivňujících hodnotu indexu PX si dnes připsalo zisky. Shodný počet titulů naopak ztrácel a cenné papíry obchodníka s devizami SAB Finance stagnovaly.

Nejvýrazněji posílily akcie společnosti Kofola. Jejich závěrečná cena 292 Kč za kus byla o 3,91 procenta vyšší než při ranním otevření burzy.

Více než jednoprocentního zhodnocení dosáhly ještě další dvě emise. Cenné papíry rakouské pojišťovny VIG zdražily o 1,68 procenta na 637 Kč a akcie výrobce cigaret Philip Morris ČR zpevnily o více než procento na 15.180 korun za kus.

Výraznějšímu nárůstu indexu PX bránily především bankovní emise. Nejvýraznější pokles postihl akcie bankovní skupiny Erste, které zlevnily o 0,56 procenta. O necelého půl procenta klesla cena akcií Komerční banky a cenné papíry Monety zlevnily o 0,11 procenta.

Za celý uplynulý týden index PX posílil o tři procenta na 1275,3 bodu, tedy nejvýše od roku 2011. Největší nárůst zaznamenaly akcie výrobce nápojů Stock Spirit, pokles postihl pouze akcie Tatry Mountain Resorts. Předchozí týden akcie stouply o 2,4 procenta.

"Pražská burza během druhého srpnového týdne pokračovala ve své růstové trajektorii, podpořena setrvávajícím optimismem na zahraničních trzích. Významnou měrou k růstu indexu PX na nové 11leté maximum přispěly též akcie likérky Stock Spirit. Ty v reakci na oznámenou nabídku k převzetí ze strany fondu ze skupiny CVC narostly o 42 procent," uvedl analytik Wood & Company Vladimír Vávra.

Tahounem růstu indexu se podle něj staly také akcie Erste Banky, které si polepšily o 2,3 procenta na dosah 900 korun, kde se naposledy obchodovaly v dubnu 2019. Akcie výrobce antivirových programů Avast v úvodu týdne sice ztrácely, avšak po středečním oznámení silných kvartálních výsledků doprovázených oznámení detailů sloučení s americkým rivalem NortonLifeLock obrátily k růstu a týdenní bilanci uzavíraly se ziskem 2,1 procenta.

Naopak největší propad zaznamenaly akcie TMR, které ztratily 4,1 procenta na 815 Kč. Na firmu působí nepříznivě dopad protipandemických opatření, které zapříčinily slabé výsledky za minulý rok. Ani dosavadní vývoj kolem pandemie nesvědčí rekreačním aktivům společnost, dodal analytik J&T Banky Milan Vaníček.

I v příštím týdnu se investoři budou podle něj soustředit na postupné doznívání výsledkové sezony nejen v USA, ale i na starém kontinentu. "Nadále očekáváme, že pozitivní dozvuky by měly přetrvávat. Jinak by mělo pokračovat relativně klidné období bez výraznějších faktorů," uzavřel.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Pátek kolem 17:00 Kč/EUR 25,37 25,39 Kč/USD 21,63 21,53

Zdroj: Patria Online