Praha - Česká měna dnes mírně oslabila k oběma hlavním světovým měnám. Koruna k 17:00 oslabila vůči euru i dolaru oproti předchozímu závěru shodně o dva haléře na 25,75 Kč/EUR a 22,14 Kč/USD. Vyplývá to z údajů na serveru Patria Online.

"Negativní zprávou, kterou ovšem trh dokázal vstřebat skoro bez reakce, byl pokles domácího indexu nákupních manažerů," sdělil analytik Tomáš Vlk ze společnosti Patria Finance. V srpnu se podle dnes zveřejněného vývoje indexu nákupních manažerů (PMI) zhoršily podmínky ve zpracovatelském sektoru v Česku. Index klesl na 54,9 bodu, což je nejnižší hodnota za 12 měsíců, uvedla společnost IHS Markit.

Praha - Pražská burza dnes stagnovala, index PX posílil o 0,02 procenta na 1073,10 bodu. Dařilo se především akciím technologické společnosti Avast. Brzdou výraznějšího růstu indexu byly mimo jiné akcie telekomunikační firmy O2. Vyplývá to z internetových stránek burzy.

Aktivita investorů byla dnes nízká. "Dnešní zobchodovaný objem na pražské burze činil pouhých 100 milionů korun, což je jedna z nejnižších hodnot za poslední dobu," uvedl analytik Komerční banky Jiří Kostka.

Z hlavních titulů burzy dnes posílil o více než procento jen Avast. Závěrečná cena jeho akcií 76,50 koruny byla o 1,32 procenta vyšší než při ranním otevření burzy. "Důvodem růstu mohly být dnešní informace o tom, že Avast má šanci dostat se do širšího londýnského akciového indexu FTSE 250," dodal Kostka. Pokud by se tak skutečně stalo, byl by to podle něj další pozitivní impuls pro růst ceny akcií Avastu.

K růstovým emisím se zařadily také Kofola a Komerční banka. Hodnota akcií nápojářské firmy stoupla o 0,33 procenta, akcie Komerční banky zdražily o 0,27 procenta na 927 Kč.

Naopak do červených čísel se dostaly akcie telekomunikační společnosti O2 Czech republic, likérky Stock a textilky Pegas. Cenné papíry O2 oslabily o necelé procento na závěrečných 260 korun. Emise Stocku klesla o 0,89 procenta na 55,80 Kč a cenné papíry Pegasu odepsaly 0,88 procenta na 896 korun.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Dnes kolem 17:00 Kč/EUR 25,73 25,75 Kč/USD 22,12 22,14

Zdroj: Patria Online