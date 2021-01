Koruna mírně oslabila k euru i dolaru, burza opět posílila

Praha - Česká měna ve čtvrtek mírně oslabila k oběma hlavním světovým měnám. K euru si koruna oproti předchozímu závěru pohoršila o tři haléře na 26,20 Kč/EUR a k dolaru o čtyři haléře na 21,36 Kč/USD. Vyplývá to z údajů na serveru Patria Online. Pražská burza dál vylepšila nejsilnější závěr od konce loňského února.

"České koruně se v prostředí příznivého globálního sentimentu během dneška dařilo posílit k hladině 26,13 Kč/EUR, nicméně tyto zisky neudržela a oslabila zpět na hladinu 26,20 Kč/EUR. Ostatní středoevropské měny mírně posilovaly," komentoval vývoj kurzu analytik Komerční banky Michal Brožka. "To, co koruně v dalším posílení může citelně bránit, je relativně špatná domácí epidemická situace, která bude mít dopad do střednědobé relativní výkonnosti české ekonomiky," doplnil.

Burzovní index PX se ve čtvrtek zvýšil o 1,30 procenta na 1051,05 bodu. Rostly zejména akcie bank. Vyplývá to z internetových stránek burzy. Optimismus na finančních trzích podle analytiků vzbuzuje dění v USA.

Finančním trhům prospívá uklidnění situace v USA, kde Kongres potvrdil vítězství Joe Bidena v prezidentských volbách a končící prezident Donald Trump slíbil v den Bidenovy inaugurace 20. ledna hladké předání moci, uvedl ekonom Komerční banky Michal Brožka. "Na trzích nadále panuje optimistická nálada, když poté, co Demokratická strana v USA ovládla Kongres, se očekávají větší stimuly pro ekonomiku," dodal makléř Fio banky Josef Dudek. Výše než tento čtvrtek index PX končil den naposledy loni 24. února.

Z bankovních emisí dnes Komerční banka vzrostla o 2,10 procenta na 680 korun, Erste Bank o 1,79 procenta na 683 korun a Moneta Money Bank si polepšila o 1,01 procenta na 70,30 koruny. Posílily také akcie pojišťovny VIG o 1,61 procenta na 567 korun.

Cenné papíry energetické společnosti ČEZ vzrostly o 1,74 procenta na 527 korun. Dudek upozornil, že společnost Morgan Stanley zvýšila cílovou cenu akcií ČEZ na 560 korun z předchozích 480 Kč.

Akcie telekomunikační firmy O2 zpevnily o 1,20 procenta na 254 korun. "Z menších emisí přidal Stock Spirits 1,79 procenta se závěrem nad 79 Kč," doplnil Dudek.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Čtvrtek kolem 17:00 Kč/EUR 26,17 26,20 Kč/USD 21,32 21,36

Zdroj: Patria Online