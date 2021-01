Koruna kvůli inflaci dopoledne oslabila, během dne ztráty smazala

Praha - Koruna po ranním zveřejnění dat o prosincové i loňské inflaci oslabila, během dne ale ztráty postupně smazala. Kolem 17:00 tak uzavírala na 26,16 Kč/EUR, tedy na prakticky stejné hodnotě jako v úterý. Vůči dolaru česká měna o tři haléře zpevnila na 21,49 Kč/USD. Vyplývá to z údajů společnosti Patria Online. Pražská burza ve středu stagnovala.

Statistici dnes oznámili, že spotřebitelské ceny v Česku se uplynulý rok průměrně zvýšily o 3,2 procenta, což byl nejvýraznější nárůst za osm let. Ovlivnily to ceny potravin, nápojů, tabáku a bydlení. O rok dřív byla průměrná míra inflace 2,8 procenta. V samotném prosinci meziroční inflace klesla na 2,3 procenta, a byla tak nejnižší za dva roky. Už počátkem letošního roku by podle ekonomů mohla inflace klesnout pod dvě procenta díky vývoji cen potravin a energií.

"Koruna k euru po dnešních čerstvých datech o české nízké spotřebitelské inflaci oslabila, později však ztráty umazala a odpoledne je tam, kde ráno otevírala. Z většího nadhledu se nic neděje a stále platí, že čím bude pandemická situace v ČR lepší, tím má koruna víc prostoru k posílení - a obráceně," uvedl hlavní ekonom Next Finance Vladimír Pikora.

Trh podle analytika Komerční banky Martina Gürtlera na aktuální data o inflaci reagoval výrazným poklesem korunových sazeb, což se dopoledne odrazilo také v nepatrném oslabení koruny ke 26,20 Kč/EUR. "Poté však následovala korekce zpět ke 26,17 Kč/EUR a zbytek obchodování se už nesl v poklidném módu s minimálními pohyby kurzu," dodal.

Burzovní index PX ve středu stoupl jen nepatrně o 0,03 procenta na 1076,57 bodu. Většina titulů končila se změnou do jednoho procenta. Zdražily například akcie technologické firmy Avast, pojišťovny VIG či O2, naopak se ztrátou uzavřely energetická společnost ČEZ nebo Erste Bank. Vyplývá to z internetových stránek burzy.

"Pražská burza v dnešní seanci hledala směr dalšího vývoje, když index PX kmital střídavě v kladném a záporném teritoriu, aby nakonec zakončil s nepatrnou změnou," podotkl Josef Dudek z Fio banky. Také západoevropské trhy se dnes pohybovaly bez výraznějších změn, dodal.

V Praze dnes největší kurzovou změnu zaznamenaly menší emise, a to Kofola a Stock. Nápojářské akcie si polepšily o 2,58 procenta na 278 korun a cenné papíry likérky přidaly 1,6 procenta na 82,30 koruny.

Z předních emisí získal Avast 0,77 procenta na 158 Kč, O2 pak 0,78 procenta na 259 korun a VIG 0,7 procenta na 575 korun. Naopak Erste Bank 0,72 procenta odepsala, její akcie uzavřely obchodování na 687 Kč. Cenné papíry ČEZ zlevnily o 0,55 procenta na 543 korun a Komerční banky o 0,14 procenta na 709 Kč. Akcie Monety Money Bank stagnovaly na 72 korunách.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Středa kolem 17:00 Kč/EUR 26,17 26,16 Kč/USD 21,52 21,49

Zdroj: Patria Online