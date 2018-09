Praha - Česká měna měla v úterý k euru tendenci posilovat, skončila ale na úrovni pondělního závěru 25,64 Kč/EUR. Vůči dolaru oslabila zhruba o pět haléřů na 22,15 Kč/USD. Vyplývá to z údajů na serveru Patria Online.

"Kurz koruny se dnes snažil probojovat na silnější úrovně. Hladinu 25,60 Kč/EUR se mu však pokořit nepodařilo. Likvidita na domácím trhu zůstala nízká," popsala obchodování ekonomka Komerční banky Jana Steckerová.

Podněty ke změně kurzu nepřicházely z domova ani ze světových trhů a ve středu to bude podobné, uvedla. Větší rozkolísanost kurzů středoevropských měn očekává Steckerová ve čtvrtek, kdy bude zasedat centrální banka v Turecku, které podle analytiků balancuje na pokraji finanční a ekonomické krize.

Česká měna dnes udržela pondělní zisky, upozornili analytici z Next Finance. "To znamená, že investoři dál sázejí na zvýšení úrokových sazeb České národní banky, které by se mělo uskutečnit ještě do konce září," dodali.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Dnes kolem 17:00 Kč/EUR 25,64 25,64 Kč/USD 22,09 22,15

Zdroj: Patria Online