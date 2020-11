Koruna k euru posílila na 26,27 Kč, reaguje na daňové změny

Praha - Koruna dnes dopoledne posílila vůči euru. Po 10:00 se obchodovala za 26,27 Kč/EUR a byla proti čtvrtečnímu závěru o osm haléřů pevnější. Nadále se tak pohybuje kolem nejsilnější úrovně od začátku září. Vyplývá to z údajů na webu Patria Finance. Podle analytika Patria Finance Tomáše Vlka koruna zřejmě reaguje na schválený daňový balíček a na výhled postupného rušení restriktivních opatření.

"Po čase zřejmě na měnu působí domácí zprávy. Jednak je to výhled postupného rušení restriktivních opatření, ale také nová fiskální podpora ve formě snížení daní pro fyzické osoby. Efektivita pomoci ekonomice je sice diskutabilní, ale trhy 'peníze navíc' obvykle potěší," uvedl Vlk.

Změny v daňovém systému odsouhlasila Sněmovna v noci na dnešek, prošlo zejména zrušení superhrubé mzdy a výrazné zvýšení slevy na poplatníka. Zdaňování superhrubé mzdy tak v Česku zřejmě po 13 letech skončí, místo toho se bude od příštího roku zdaňovat pouze hrubá mzda sazbou 15 procent a u vyšších mezd 23 procenty nad 140.000 korun měsíčně. Zrušení ještě není definitivní, musí ho posoudit Senát a podepsat prezident.

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) odhadla dopad schválených poslaneckých změn do veřejných rozpočtů zhruba na 130 miliard korun. Z toho jen na státní rozpočet podle ní připadne 87 miliard.

Sněmovna ve čtvrtek také povolila vládě prodloužit nouzový stav do 12. prosince, kabinet původně chtěl o osm dní déle. Nouzový stav v Česku platí od 5. října. Vláda dnes bude posuzovat zmírnění opatření, které by začalo fungovat od pondělí. Česko by se posunulo z pátého do čtvrtého rizikového stupně.