Koruna k euru posílila a vůči dolaru mírně klesla, euro vůči dolaru slábne a pražská burza dnes oslabila

Koruna dnes k euru posílila opět o dva haléře, vůči dolaru mírně klesla

Podle ředitelky společnosti Next Finance Markéty Šichtařové souvisí mírné posílení k euru s optimismem na evropských trzích. "K tomu přispívají signály, že by v nějaké míře mohlo dojít k obnovení dodávek plynu do Německa," uvedla. Ruský prezident Vladimir Putin v úterý prohlásil, že státní plynárenský gigant Gazprom je připraven svým závazkům ve vývozu plynu dostát. Varoval však, že kapacita plynovodu Nord Stream 1 by se mohla dále snížit kvůli pomalému postupu při údržbě zařízení.

Optimismus na trzích se podle Šichtařové hodí i České národní bance. "Ta totiž nebude muset tak silně intervenovat proti oslabování koruny," dodala.

Pražská burza dnes oslabila, nedařilo se ČEZ, Monetě či Erste "Západoevropské trhy po růstovém úvodu týdne dnes ztrácely, když panují obavy o dodávky ruského plynu, což zvyšuje pravděpodobnost recese v Evropě. Taktéž pražská burza reagovala negativně," uvedl Josef Dudek z Fio banky. Nejvýrazněji oslabil ČEZ, ztratil téměř dvě procenta, akcie zakončily obchodování na 1103 korunách. Moneta Money Bank odepsala 0,94 procenta na 84,30 Kč a Erste Bank 0,47 procenta na 598,20 Kč. Akcie Erste přitom v průběhu dnešní seance posilovaly o 3,99 procenta na 625 Kč, podotkl Dudek. Cenné papíry Komerční banky se zhodnotily jen nepatrně, polepšily si o 0,08 procenta na 626 korun. Pojišťovna VIG uzavírala obchodování na 525 korunách, stejně jako v úterý. Zisky si dnes připsaly například Philip Morris, Kofola či Colt CZ. Tabáková společnost zdražila téměř o procento na 16.500 Kč, nápojářské akcie získaly 0,70 procenta na 288 korun a zbrojařská firma 0,55 procenta na 550 korun. Koruna dnes k euru posílila opět o dva haléře na 24,48 Kč/EUR. Vůči dolaru o čtyři haléře oslabila, v 17:00 se obchodovala za 23,98 Kč/USD. Vyplývá to z údajů serveru Patria Online.

Euro před čtvrtečním rozhodnutím ECB o sazbách vůči dolaru slábne Euro dnes na devizových trzích sílilo vůči dolaru, později ale o zisky přišlo a kolem 17:00 SELČ ztrácelo 0,2 procenta na 1,0202 USD. Investoři čekají, zda a o kolik Evropská centrální banka (ECB) ve čtvrtek zvýší základní úrokovou sazbu. Jednotná evropská měna za poslední čtyři obchodní dny posílila o více než tři procenta. Pomáhá ji očekávání, že by ECB mohla sazby zvýšit až o půl procentního bodu, a také zprávy, že plynovodem Nord Stream 1 by od čtvrtka měl podle plánu začít do Evropy znovu proudit ruský plyn. "Očekáváme, že tento měsíc ECB zvýší sazby pouze o 0,25 procentního bodu. Ale pravděpodobnost překvapení směrem vzhůru bude i nadále způsobovat, že se eurodolarový pár bude pohybovat na obě strany, dokud nebude rozhodnutí zveřejněno," cituje agentura Reuters analytika Johna Doyla ze společnosti Monex USA. Na trhu kryptoměn pak třetí den po sobě zpevňuje bitcoin. Podle serveru CoinDesk odpoledne přidával kolem pěti procent a obchodoval se za více než 24.000 dolarů (asi 577.000 Kč).

Kurz české měny:

Předchozí závěr Dnes kolem 17:00 Kč/EUR 24,50 24,48 Kč/USD 23,94 23,98

Zdroj: Patria Online