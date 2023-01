Koruna je k euru nejsilnější za více než 14 let

Praha - Česká měna je nyní k euru nejsilnější za posledních více než 14 let. V pátek zpevnila proti předchozímu závěru o dva haléře na 23,90 Kč/EUR, což je nejlepší úroveň od 29. října 2008. Vyplývá to z údajů na serveru Patria Online. Koruna si polepšila také k dolaru, a to o 13 haléřů na 22,05 Kč/USD, což je nejsilnější kurz od konce loňského března. Pražská burza v závěru týdne rostla, táhly ji akcie Erste Bank a ČEZ.

Koruna k euru i dolaru soustavně posiluje asi dva měsíce. Už na konci loňského roku se k euru dostala na nejsilnější kurz za posledních 11 let. Vůči euru si česká měna polepšila od konce loňského listopadu do dneška asi o půl koruny a k dolaru dokonce zhruba o 1,5 koruny.

Kurz koruny k euru v uplynulém roce značně kolísal. Česká měna prudce oslabila na přelomu loňského února a března, když Rusko zahájilo vojenský útok na Ukrajinu. Dostala se až na kurz 25,77 Kč/EUR. Po následném postupném poklesu kurzu začala koruna znovu prudce oslabovat na přelomu dubna a května. V polovině května ale Česká národní banka oznámila, že hodlá intervenovat na devizovém trhu proti oslabování koruny. Česká měna pak opět začala posilovat.

Index pražské burzy PX v pátek vzrostl o 0,88 procenta na 1280,54 bodu. Nahoru ho vytáhly hlavně akcie Erste Bank a energetické společnosti ČEZ. Naopak Moneta Money Bank ztrácela každý den tohoto týdne, pátek nebyl výjimkou. Vyplývá to z údajů burzovního webu.

Objem obchodů na pražském trhu dosáhl téměř 408 milionů korun, více než polovinu z toho obstaraly akcie ČEZ. Posilovaly zejména v závěru seance. Nakonec přidaly 1,43 procenta na 818 korun. "Díky nákupnímu zájmu uzavíraly nejvýše od konce listopadu," uvedl makléř Wood & Company Vladimír Vávra.

Erste Bank zhodnotila o 1,88 procenta na 789,60 Kč. Komerční banka si polepšila o 0,71 procenta na 705 korun. Pojišťovna VIG vzrostla o 0,86 procenta na 584 korun. Z finančních titulů tak klesla pouze Moneta, odepsala 0,88 procenta na 78,60 Kč. Za celý týden Moneta oslabila o dvě procenta. "Po pěti růstových týdnech v řadě v tomto týdnu zaznamenala ztrátu," upozornil analytik Komerční banky Bohumil Trampota.

O více než procento posílily také akcie zbrojovky Colt CZ a také firmy Photon Energy, která se zabývá stavbou solárních elektráren. Naopak cenné papíry společnosti Pilulka Lékárny zlevnily o 2,6 procenta na 750 korun.

Akcie na pražské burze posílily i za celý uplynulý týden. Index PX stoupl o 0,83 procenta na 1280,5 bodu. Nejrychleji rostly akcie pojišťovny VIG. Největší pokles postihl pouze akcie Pilulky. Vyplývá to z internetových stránek burzy. V předchozím týdnu pražská burza posílila o 1,7 procenta.

"Růstové momentum pražské burzy v tomto týdnu zvolnilo pod vlivem nejednoznačného vývoje na zahraničních trzích. I tak index PX dokázal připsat již pátý týdenní nárůst v řadě," uvedl makléř Wood & Company Vladimír Vávra. Díky páteční seanci nakonec podle něj v uplynulém týdnu převážil počet růstových dnů.

Nejvíce posílily akcie VIG, a to o tři procenta na 584 Kč. Naopak nejvýraznější pokles zaznamenaly akcie Pilulky, jejichž cena v mezitýdenním srovnání klesla o 3,23 procenta na 750 Kč. Index táhly především akcie ČEZ, které nalezly sílu k proražení nad úroveň 800 korun na akcii. Akcie ČEZ nakonec posílily v uplynulém týdnu o 2,38 procenta na 818 Kč.

Růst v týdnu zaznamenaly také akcie Erste, a to o 1,88 procenta na 789,60 Kč. Mírně posílily i akcie Photon Energy. Naopak oslabily akcie Komerční banky (o 0,21 procenta na 705 Kč), Monety (o dvě procenta na 78,60 Kč), Kofoly (o 0,4 procenta na 251 Kč), Philip Morris (o 0,24 procenta na 16.760 Kč) a Colt CZ (o 1,37 procenta na 575 Kč).

Kurz české měny:

Předchozí závěr Pátek kolem 17:00 Kč/EUR 23,92 23,90 Kč/USD 22,18 22,05

Zdroj: Patria Online