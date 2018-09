Praha - Koruna dnes znovu posilovala. Vůči euru zpevnila o šest haléřů na 25,43 Kč/EUR, což je nejsilnější hodnota od letošního dubna. K dolaru si česká měna polepšila o deset haléřů, v 17:00 se podle serveru Patria Online obchodovala za 21,76 Kč/USD.

Podle hlavního ekonoma Next Finance Vladimíra Pikory koruna reaguje na vývoj na eurodolarovém trhu a pomáhá ji také očekávání dalšího zvýšení úrokových sazeb ČNB.

"Před korunou je nyní otevřený prostor k posílení až ke hladině 25,25 CZK/EUR. O jejím proražení už tento měsíc ale pochybuji. Vývoj ve světě bude bránit koruně ve výraznějším posílení," uvedl ekonom.

Korunu podle analytika Komerční banky Jakuba Matějů podpořily údaje o cenách v průmyslu a stavebnictví, které překvapily trh silnějším růstem. "Je vidět, že výrobci jsou nuceni své rostoucí mzdové náklady přenášet do cen. Pro ČNB to potvrzuje nutnost zvyšování sazeb, které čekáme do konce roku ještě dvakrát," uvedl.

Pražská burza zahájila týden poklesem, index PX dnes oslabil o 0,31 procenta na 1092,08 bodu. Dolů ho táhly především akcie Komerční banky a společnosti ČEZ. Opačným směrem působila hlavně emise bankovní skupiny Erste. Vyplývá to z výsledků obchodování na webu burzy.

Z hlavních titulů dnes nejvýrazněji ztrácela Kofola. Akcie nápojářské firmy oslabily o 2,12 procenta na závěrečných 277 korun za akcii.

Z finančních emisí se nedařilo Komerční bance, která odepsala 1,36 procenta na 904,50 Kč. Akcie Komerční banky byly nejobchodovanějším titulem dnešní seance.

Ztrácely také cenné papíry ČEZ, a to o 1,31 procenta na závěrečných 567 Kč. "ČEZ klesal i přesto, že elektřina po výraznější korekci předchozích silných růstů opět nabírá na síle a na německém trhu rostla přes jednotlivé kontrakty dnes o téměř čtyři procenta," poznamenal makléř Fio banky David Brzek.

Do minusu dnes zamířily také cenné papíry Unipetrolu. Akcie petrochemického holdingu budou od 26. září vyřazeny z obchodování na hlavním trhu pražské burzy. Důvodem je rozhodnutí valné hromady společnosti o nuceném přechodu akcií na hlavního akcionáře, tedy takzvaném vytěsnění akcionářů, informovala burza.

K růstovým titulům se řadily akcie rakouské bankovní skupiny Erste či mediální skupiny CME. Cenné papíry Erste zdražily o více než procento na 940 Kč, akcie CME si polepšily o procento na závěrečných 80,50 koruny.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Dnes kolem 17:00 Kč/EUR 25,49 25,43 Kč/USD 21,86 21,76

Zdroj: Patria Online