Koruna je k dolaru nejsilnější za více než dva roky

Praha - Koruna dnes vůči dolaru zpevnila o pět haléřů a v 17:00 se podle serveru Patria Online obchodovala za 21,82 Kč/USD. K americké měně je tak nejsilnější od poloviny září 2018. K euru dnes koruna ve srovnání s úterním závěrem oslabila o 13 haléřů na 26,39 Kč/EUR. Pražská burza potřetí za sebou klesla. Index PX ztratil 0,26 pct na 961,70 bodu. Proti růstu bank působil pokles ČEZ a Avastu, který ubral 4,4 pct.

K euru se koruna vrátila zhruba na svůj dvacetidenní průměr. "Tady by se klidně mohla formovat nová rovnováha. Koruna už byla zralá na korekci. Potřebovala impuls k dalšímu zpevnění, ten nepřišel, a tak to otočila sama dobrovolně," uvedl hlavní ekonom Next Finance Vladimír Pikora.

Pražská burza dnes potřetí za sebou klesla. Index PX se snížil o 0,26 procenta na 961,70 bodu. Proti růstu akcií bank působil pokles cenných papírů energetické společnosti ČEZ a dodavatele antivirových programů Avast. Jeho akcie ztratily víc než čtyři procenta. Vyplývá to z internetových stránek burzy.

Z bankovních emisí dnes nejvýrazněji vzrostla Komerční banka, o 1,52 procenta na 601 korun. Erste Bank si polepšila o 1,22 procenta na 646,80 Kč a Moneta Money Bank o 0,30 procenta na 66,60 koruny. Akcie pojišťovny VIG stagnovaly na 529 korunách.

Dnes nejvíce obchodované cenné papíry ČEZ naproti tomu oslabily o 1,29 procenta na 460 korun a dolů šly také akcie České zbrojovky o 0,67 procenta na 296 korun. "Tahounem poklesu se stal Avast, který pod tíhou silné prodejní objednávky padl o 4,40 procenta," podotkl makléř Fio banky Josef Dudek. Avast dnes zakončil na 139,10 Kč.

Nejziskovější byly naopak cenné papíry likérky Stock Spirits s růstem o 8,82 procenta na 76,50 koruny. Firma dnes oznámila za uplynulý finanční rok nárůst provozního zisku a navrhla zvýšit dividendu.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Dnes kolem 17:00 Kč/EUR 26,26 26,39 Kč/USD 21,87 21,82

Zdroj: Patria Online