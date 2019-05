Koruna dnes stagnovala vůči euru, na eurovolby nereagovala

Praha - Koruna během dnešního obchodování zhruba o dva haléře oslabila vůči euru, den ale uzavřela stejně jako v pátek na 25,83 Kč/EUR. Vyplývá to z průběžných dat serveru Patria Online. Na výsledky víkendových voleb do Evropského parlamentu česká měna výrazně nereagovala. "Pro českou korunu se výsledkem voleb nic nemění," uvedl analytik Next Finance Vladimír Pikora. K dolaru dnes koruna oslabila o dva haléře na 23,08 Kč/USD. Pražská burza se dnes vrátila k poklesu. Index PX se snížil o 0,15 procenta na 1040,29 bodu. Téměř tři procenta ztratily akcie VIG, klesla také Erste.

Podle Pikory koruna v posledních týdnech trochu oslabovala ve strachu, že výsledek voleb Evropu změní. "Nyní se to ale nezdá, což dává koruně prostor k návratu ke svému průměru," uvedl Pikora. Koruna podle něj také ignorovala slova člena bankovní rady České národní banky Tomáše Holuba, podle kterého je pravděpodobnost dalších změn sazeb na nejbližším zasedání dost malá.

"Koruna dnes nepředvedla nic velkého. Postupné oslabování typické pro tento měsíc se tentokrát nekonalo," komentoval dnešní vývoj analytik Patria Finance Tomáš Vlk.

Ve volbách do Evropského parlamentu oslabily dvě hlavní politické frakce, které budou odkázány na spolupráci zejména s posílenými liberály. Volby s nejvyšší účastí za poslední dvě desetiletí přinesly vzestup ekologických a také nacionalistických či populistických stran. Vládní strany neuspěly v Německu, Francii ani Británii, svých nejlepších výsledků naopak dosáhly vládní pravicoví nacionalisté v Itálii, Maďarsku či Polsku.

České eurovolby potvrdily politickou dominanci hnutí ANO, které získalo přes 21 procent hlasů. Zároveň ale ukázaly růst popularity nejsilnějších opozičních stran - ODS a Pirátů, které skončily na druhém a třetím místě s téměř shodným ziskem kolem 14 procent hlasů. Vládní ČSSD naopak propadla, když se do Evropského parlamentu vůbec neprobojovala.

Analytik Czech Fund Lukáš Kovanda uvedl, že se nenaplnil scénář zlomového triumfu antisystémových stran. Ten by byl z hlediska trhů zvláště nepříznivý, neboť jejich výraznější posílení by zvýšilo pravděpodobnost drolení EU či eurozóny.

Pražská burza se dnes vrátila k poklesu. Index PX se snížil o 0,15 procenta na 1040,29 bodu. Téměř tři procenta ztratily akcie pojišťovny VIG, klesly také cenné papíry Erste Bank. Růst vykázaly akcie ostatních dvou bank a energetické společnosti ČEZ. Vyplývá to z internetových stránek burzy.

Pražská burza po šesti poklesech po sobě rostla v pátek. Dnes ale opět klesla. Objem obchodů se dnes nedostal přes 300 milionů korun, vliv mělo uzavření burz ve Velké Británii a v zámoří kvůli svátkům, upozornil makléř Fio banky Josef Dudek.

Pokles akcií VIG o 2,98 procenta na 570,50 koruny byl podle Dudka technického charakteru, protože se s nimi obchodovalo první den bez nároku na dividendu. "Nejvíce záporných bodů do indexu přinesla Erste Bank," doplnil. Její cenné papíry ubraly 1,19 procenta na 829,40 koruny.

Akcie antivirové firmy Avast zlevnily o 1,08 procenta na 91,50 koruny. Cenné papíry výrobce nápojů Kofola v poslední den s nárokem na dividendu odevzdaly 0,99 procenta a končily na úrovni 301 korun.

Akcie ČEZ naproti tomu posílily o 1,06 procenta na 525,50 koruny. "Stalo se tak poté, co společnost změnila strategii a zbaví se zahraničních aktivit a zároveň navýšila výplatní poměr pro dividendu na 80 až 100 procent čistého konsolidovaného zisku z předchozího poměru 60 až 100 procent," poukázal Dudek.

Cenné papíry Monety Money Bank si polepšily o 0,87 procenta na 75,40 koruny a Komerční banky o 0,41 procenta na 860 korun.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Dnes kolem 17:00 Kč/EUR 25,83 25,83 Kč/USD 23,06 23,08

Zdroj: Patria Online