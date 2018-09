Praha - Kurz koruny dnes stagnoval. Vůči euru česká měna zůstala na čtvrteční zavírací hodnotě 25,59 Kč/EUR. K dolaru pak posílila o haléř, v 17:00 se podle serveru Patria Online obchodovala za 21,77 Kč/USD.

Ve středu zasedne bankovní rada ČNB a analytici očekávají, že znovu zvýší úrokové sazby. "Zajímavější ale bude to, jak se bankovní rada postaví k možnosti ještě dalšího zvyšování úrokových sazeb během prosince," uvedla ředitelka společnosti Next Finance Markéta Šichtařová.

Podle ní by měli centrální bankéři růst sazeb ještě letos zastavit, jinak to udělá v příštím roce až příchod recese. "Na to zareaguje i česká koruna. Na jaře roku 2019 proto průměrný kurz koruny vyletí na hladinu 26,20 korun za euro. Na podzim roku 2019 se už začne kurz konsolidovat," uvedla Šichtařová. Ve třetím čtvrtletí příštího roku počítá s kurzem koruny na úrovni kolem 26,10 Kč/EUR.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Dnes kolem 17:00 Kč/EUR 25,59 25,59 Kč/USD 21,78 21,77

Zdroj: Patria Online

mtj mal