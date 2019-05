Koruna dnes stagnovala k euru i dolaru

Praha - Česká měna dnes vůči euru i dolaru stagnovala na pátečních zavíracích hodnotách. Koruna se dnes v 17:00 podle serveru Patria Online obchodovala za 25,76 Kč/EUR a 23,09 Kč/USD. Česká měna tak nereagovala na výrobní ceny, které v dubnu překonaly očekávaný růst. Pražská burza zahájila týden poklesem. Index PX dnes oslabil o 0,13 procenta na 1049,34 bodu. Do červených čísel ho stáhly rakouské finanční tituly.

Český statistický úřad dnes uvedl, že ceny průmyslových výrobců v dubnu zrychlily meziroční růst na 4,3 procenta, ceny zemědělců stouply o 9,4 procenta a stavebních prací o 5,4 procenta.

Podle ředitelky společnosti Next Finance Markéty Šichtařové by růst průmyslových cen měla zastavit nižší květnová cena ropy typu Brent. "Podle nás čeští centrální bankéři po dnešku nezmění názor a nepoženou se do dalšího zvýšení úrokových sazeb. A to i přesto, že Česká národní banka nemůže ignorovat více než čtyřprocentní inflaci na začátku výrobního řetězce," uvedla Šichtařová.

Pro bankéře ale podle ní bude také zásadní, že tempo růstu spotřebitelských cen už začíná mírně klesat směrem ke dvěma procentům. "Také proto dnes koruna stagnuje," dodala.

Pražská burza zahájila týden poklesem. Index PX dnes oslabil o 0,13 procenta na 1049,34 bodu. Do červených čísel ho stáhly především rakouské finanční tituly. Výraznějšímu poklesu indexu zabránilo posilování emisí Komerční banky či Monety. Vyplývá to z internetových stránek burzy. Kurz české měny vůči euru i dolaru se dnes nezměnil.

Nejvýraznější pokles postihl akcie rakouské bankovní skupiny Erste, které se dnes obchodovaly první den bez nároku na dividendu. Hodnota akcií Erste klesla téměř o 3,5 procenta na závěrečných 839,60 koruny.

V minusu uzavřely dnešní burzovní seanci také cenné papíry rakouské pojišťovny VIG a operátora O2 Czech republic. Akcie VIG oslabily o 0,73 procenta na 615,50 koruny za kus, v případě O2 odepsaly 0,2 procenta na 249,50 Kč.

Naopak k ziskovým titulům se dnes zařadily hlavně Komerční banka a Moneta Money Bank. Akcie Komerční banky zdražily o 1,82 procenta na 867,50 koruny. Cenné papíry Monety zpevnily o 1,8 procenta na 73,65 Kč.

Mimo bankovní sektor se dařilo například cenným papírům technologické společnosti Avast. Jejich závěrečná cena 92,50 koruny za kus byla o více než procento vyšší než při ranním otevření burzy.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Dnes kolem 17:00 Kč/EUR 25,76 25,76 Kč/USD 23,09 23,09

zdroj: Patria Online