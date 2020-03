Praha - Koruna dnes stagnovala k euru a oslabila vůči dolaru. V 17:00 se vůči jednotné evropské měně obchodovala na pondělních 27,40 Kč/EUR a vůči americké měně ztratila 12 haléřů na 24,98 Kč/USD. Vyplývá to z údajů na serveru Patria Online. Pražská burza po třech dnech otočila směr a dnes posílila o 2,52 procenta na 789,88 bodu. Pomohly tomu hlavně akcie ČEZ, ztrácela naopak Moneta.

Česká měna vůči euru ještě dnes odpoledne posilovala, zisky ale neudržela a vrátila se k úrovni pondělního podvečera. Podle Jany Steckerové z Komerční banky korunu dnes "ponechalo chladnou" prohlášení guvernéra ČNB Jiřího Rusnoka, který v rozhovoru pro Hospodářské noviny řekl, že ČNB může dále snižovat úrokové sazby, pokud to bude potřeba, popřípadě snížit proticyklickou kapitálovou rezervu bank. Pravděpodobnost snížení úrokových sazeb do záporu se ale podle něho "limitně blíží nule".

Analytici Komerční baky očekávají, že centrální banka ke snížení úrokových sazeb ještě sáhne. "Může se tak stát na tomto řádném zasedání, či na kterémkoli z mimořádných zasedání v průběhu dubna," uvedla Steckerová.

Ekonomové Next Finance míní, že česká měna oslabí ještě dál. "Sázíme na to, že do dalších dní má mírný prostor pro oslabení," uvedli.

V březnu koruna oslabila nejvíce ze všech měn ve středoevropském regionu, během měsíce trvání pandemie ztratila 7,1 procenta k euru a 8,7 procenta k dolaru. Důvodem je podle analytika obchodníka s měnami Purple Trading Jaroslava Tupého panika a obavy z dopadů koronaviru na světovou ekonomiku a ztráta atraktivity měny pro české i zahraniční investory.

Pražská burza dnes otočila směr a po třech ztrátových dnech posílila. Index PX vzrostl o 2,52 procenta na 789,88 bodu. Pomohly tomu hlavně akcie elektrárenské společnosti ČEZ, dařilo se i Avastu, pojišťovně VIG nebo O2. Ztrácela naopak Moneta Money Bank. Vyplývá to z údajů burzovního webu.

"Akciové trhy těžily z dobrých dat, která přišla z Číny. Březnový index PMI z průmyslu i služeb nečekaně vyskočil nad 50bodovou hranici. To však neznamená návrat ke stavu před koronavirovou pandemií, pouze optimističtější situaci ve srovnání s minulým měsícem," uvedla analytička Komerční banky Jana Steckerová.

Finanční sektor se dnes v Praze obchodoval smíšeně. Cenné papíry Monety zlevnily o 1,15 procenta na 51,40 koruny a Erste Bank si pohoršila o 0,19 procenta na 465,10 Kč. Komerční banka mírně rostla, a to o 0,04 procenta na 472,20 koruny. Výrazně tak posílila jen pojišťovna VIG, když zhodnotila o 3,49 procenta na 462 korun.

Akcie ČEZ patřily mezi emise, se kterými se dnes v Praze obchodovalo v největších objemech. Přidaly 2,98 procenta na 407,80 Kč. Ještě lépe si vedl technologický Avast, který si polepšil o 8,47 procenta na 128 korun a stal se tak dnešním nejúspěšnějším titulem. Cenné papíry telekomunikační O2 pak vzrostly o 1,8 procenta na 220 korun.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Dnes kolem 17:00 Kč/EUR 27,40 27,40 Kč/USD 24,86 24,98

Zdroj: Patria Online