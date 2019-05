Koruna dnes stagnovala, burza navázala na úterní růst

Praha - Koruna dnes během dne mírně oslabovala k euru, nakonec ale uzavřela na úterních 25,75 Kč/EUR. Vůči dolaru se kolem 17:00 obchodovala na 22,97 Kč/USD, proti úterku o haléř slabší. Vyplývá to z údajů na serveru Patria Online. Pražská burza dnes navázala na úterní růst a index PX stoupl o 0,17 procenta na 1052,07 bodu. Vzestup akcií energetické společnosti ČEZ a Moneta Money Bank převážil nad poklesem cenných papírů Komerční banky.

Dnešní den byl ve znamení statistik HDP za první čtvrtletí. Česká ekonomika v prvním čtvrtletí zpomalila meziroční růst na 2,5 procenta z 2,6 procenta ve čtvrtém čtvrtletí loňského roku. Mezičtvrtletně se HDP zvýšil o půl procenta. "Avšak přesto, že byl český meziroční růst HDP desetinu nad očekáváním trhu, koruna na statistiku nereagovala. Naopak během dne měla spíše tendence oslabovat," uvedla Monika Junicke z Komerční banky.

Korunu bude podle Vladimíra Pikory z Next Finance před volbami do Evropského parlamentu tlačit k ještě slabším hodnotám globální výprodej všeho rizikového. "Sázky na to, že korunu podpoří ČNB vyššími úrokovými sazbami, jsou nereálné. Ekonomika slábne a budou slábnout i inflační tlaky. Letos už růst úrokových sazeb nečekám," podotkl Pikora. Dodal, že naopak čeká, že dnes zveřejněná statistika HDP bude revidovaná směrem dolů.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Dnes kolem 17:00 Kč/EUR 25,75 25,75 Kč/USD 22,96 22,97

Zdroj: Patria Online

Pražská burza dnes navázala na úterní růst, přidala 0,17 procenta

Před zveřejněním čtvrtletních výsledků ztrácely akcie nápojářské Kofoly i výrobce netkaných textilií PFNonwovens. Vyplývá to z internetových stránek burzy. Česká koruna stagnovala k euru i dolaru.

"Pražská burza po slušném úvodu, kdy index PX rostl o půl procenta, nakonec oproti včerejšímu (úternímu) kurzu uzavřela o 0,2 procenta výše," popsal obchodování analytik Komerční banky Miroslav Frayer. Akciové trhy podle makléře Fio banky Josefa Dudka podpořilo oznámení, že Spojené státy odloží až o šest měsíců případné zavedení cel na dovoz automobilů.

Spolu s Monetou, jejíž akcie přidaly 0,42 procenta na 72,50 koruny, rostly cenné papíry Erste Bank o 0,37 procenta na 870,20 Kč. Akcie Komerční banky naproti tomu zlevnily o 0,18 procenta na 853,50 koruny. O 0,16 procenta na 612 korun oslabily také cenné papíry pojišťovny VIG.

O víc než procento na 13.640 korun si polepšily akcie tabákové společnosti Philip Morris, o 0,55 procenta na 91 korun zdražily cenné papíry antivirové firmy Avast. Dnes nejvíce obchodované akcie ČEZ stouply o 0,19 procenta na 530 korun.

"Nejhůře dopadly společnosti, které v nejbližší době budou zveřejňovat výsledky hospodaření," podotkl Frayer. Cenné papíry Kofoly odepsaly 0,99 procenta na 300 korun a PFNonwovens klesly o 0,54 procenta na 740 korun. Kofola oznámí výsledky za první čtvrtletí ještě dnes, PFNonwovens ve čtvrtek.