Koruna dnes smazala část ztrát z končícího týdne

Praha - Česká měna dnes díky optimismu na trhu smazala část ztrát z končícího týdne. Vůči euru posílila téměř o 30 haléřů na 27,35 Kč/EUR, k dolaru zpevnila o víc než 20 haléřů na 25,60 Kč/USD. Vyplývá to z údajů serveru Patria Online a vyjádření analytiků. Pražská burza posilovala podruhé v řadě, dnes ještě výrazněji než ve čtvrtek. Index PX vzrostl o 4,18 procenta na 738,8 bodu. Ztrácely jen akcie O2.

"Koruna si dnes na obou hlavních párech polepšila a umazala tak část ztrát z průběhu týdne. Její pozitivní vývoj však odpoledne vyprchává," podotkl analytik Patria Finance Tomáš Vlk. Během týdne česká měna spadla k euru na nejslabší úroveň od června 2015, vůči dolaru byla nejslabší od ledna 2017.

"Říct, že koruna dneska posiluje, je sice fakticky pravda, ale současně to zní jako výsměch po té alotrii, co předvedla v předešlých dnech," uvedla Markéta Šichtařová ze společnosti Next Finance. Předpokládá, že jde o krátkodobou korekci před dalšími ztrátami. "Ovšem - pokud do hry nevstoupí Česká národní banka s intervencemi. Čím bude koruna slabší, tím je riziko intervencí větší," doplnila.

Pražská burza posilovala podruhé v řadě, dnes ještě výrazněji než ve čtvrtek. Index PX vzrostl o 4,18 procenta na 738,8 bodu. Z hlavních emisí ztrácely jen akcie telekomunikační společnosti O2, naopak výrazně posilovaly zejména mediální CME a technologická společnost Avast. Vyplývá to z údajů burzovního webu.

Zisky z posledních dvou dní ale jen mírně snížily předchozí ztráty. Burza se v posledních týdnech kvůli obavám z šíření nového typu koronaviru propadla postupně až na nejslabší hodnoty za posledních 11 let. Zhruba od poloviny února, kdy postupný propad začal, se index PX snížil o více než třetinu.

Ředitelka společnosti Next Finance Markéta Šichtařová navzdory dnešnímu růstu trhů varuje před přehnaným optimismem, ale také před "apokalyptickým vnímáním". Akcie podle ní nejsou tím úplně nejlepším ukazatelem finančního zdraví ekonomiky a rády přehrávají. "Předpokládám, že dnešní krátké zmátoření se akciových trhů ještě pořád konec poklesu nevěští a je jen dočasnou korekcí. Recese se povleče nějaký čas a akcie budou mít tedy také čas ještě sestoupit níž," uvedla.

Na pražském trhu zažily úspěšný den především cenné papíry CME, které zdražily o 14,7 procenta na 64 korun. Dvouciferný růst zaznamenal i Avast, který si polepšil o 10,87 procenta na 102 koruny. V červeném tak dnes skončily pouze akcie O2, když odevzdaly 0,47 procenta a zavřely na 210 korunách.

Podle analytika Patria Finance Tomáše Vlka představuje riziko nadcházející víkend, kdy nebude možné reagovat na nové události. "V první řadě jde o velmi strmé šíření nákazy, které nadále zrychluje a bude tlačit politiky do razantnějších protiopatření. Trhy budou nejvíce citlivé na dění v USA, kde si vláda musí velmi rychle vybrat, zda ekonomiku ještě více přidusí omezeními, karanténou atp., nebo jestli politicky ustojí výhledově až stovky obětí viru denně, jak to vidíme v případě Itálie," uvedl.

Podle něj už žádná dobrá volba nezbývá a vše směřuje spíše k první možnosti, která by znamenala prodloužení recese a další přepisování hospodářských výhledů k horšímu. "Nemyslíme si, že je na toto trh úplně připraven, ačkoli do cen už byl započítán slušný ekonomický průšvih," dodal Vlk.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Dnes kolem 17:00 Kč/EUR 27,62 27,35 Kč/USD 25,82 25,60

Zdroj: Patria Online