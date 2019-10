Koruna dnes posílila k euru, pražské burze došel dech

Praha - Koruna v závěru týdne posílala vůči euru o čtyři haléře, kolem 17:00 se podle Patria Online obchodovala za 25,55 Kč/EUR. K dolaru česká měna stagnovala na 23,05 Kč/USD. Analytici upozornili na vyjádření člena bankovní rady ČNB Tomáš Holuba pro agenturu Bloomberg, který řekl, že na jednání rady 7. listopadu bude na stole debata o zvýšení úrokových sazeb. Po předchozích 12 dnech růstu pražská burza klesla. Index PX dnes oslabil o 0,52 pct. na 1061,54 bodu. Dolů ho táhly CME, Komerční banka či Moneta.

Holub zatím není rozhodnutý, jak bude hlasovat. Klíčová podle něj bude nová prognóza z dílny ČNB a hodnocení rizik externího vývoje. Viceguvernér ČNB Marek Mora ve středu naopak prohlásil, že pravděpodobnost, že bude příští měsíc hlasovat pro zvýšení úrokových sazeb, oproti září klesla.

Ředitelka společnosti Next Finance Markéta Šichtařová pro zvýšení sazeb nevidí důvod. "Když vezmeme v úvahu, jak prudce česká ekonomika aktuálně brzdí, bylo by pro ni zdražení úvěrů ránou mezi oči z milosti. Taktéž nijak nepodezírám Tomáše Holuba, že by to s ekonomikou myslel špatně. Zas a znovu se mi ale potvrzuje, jak jsou centrální bankéři doslova v celé Evropě odříznutí od reality," uvedla.

Po předchozích 12 dnech růstu dnes pražská burza klesla. Index PX oslabil o 0,52 procenta na 1061,54 bodu. Dolů ho táhly především emise CME, Komerční banky a Monety. Vyplývá to z výsledků obchodování na webu burzy.

Z hlavních titulů postihl nejvýraznější pokles akcie mediální skupiny CME. Jejich závěrečná cena 107,40 Kč byla téměř o 1,5 procenta nižší než při ranním otevření burzy.

Z trojice bankovních titulů obchodovaných v Praze uzavřela dnešní burzovní seanci v plusu pouze Erste. Její akcie zpevnily o 0,1 procenta na 824 korun. Cenné papíry Komerční banky naopak 1,37 procenta odepsaly a akcie Monety oslabily o 1,3 procenta.

K růstovým titulům se kromě bankovní skupiny Erste zařadil také Philip Morris. Cena akcií kutnohorského výrobce cigaret stoupla o 0,44 procenta na 13.600 korun.

Akcie na pražské burze v uplynulém týdnu posílily, index PX stoupl o 1,8 procenta na 1061,5 bodu. Vyplývá to z výsledků burzy. V týdnu se nejlépe vedlo akciím bankovní skupiny Erste, naopak nejvíce oslabily akcie mediální skupiny CME. Předcházející týden české akcie stouply o téměř tři procenta.

"Ze začátku týdne se trh soustředil na pokračování jednání o brexitu ve Velké Británii. Zřejmě dojde k oddálení brexitu s dohodou do nového roku. Pro trh tedy jen lehce pozitivní informace. Výsledková sezona má celkově prozatím pozitivní nádech. I to pomohlo americkým indexům přiblížit se novým maximům," popsal dění na trzích analytik J&T Banky Milan Vaníček.

Index S&P 500 vzrostl o 0,8 procenta. Evropa reagovala pozitivně na dění v zámoří a na vyznění zasedání Evropské centrální banky. Dění kolem brexitu bylo neutrální až mírně pozitivní. Index EuroStoxx 600 přidal 1,2 procenta.

Z pohledu celého týdne nejvíce rostly akcie Erste Group, které přidaly 5,2 procenta na 824 Kč. U akcie nebyla zveřejněna žádná kurzotvorná událost. Investoři zřejmě spekulují již na výsledky, které budou zveřejněny 30. října.

Naopak největší pokles týdne předvedly akcie CME, které ztratily 4,8 procenta na 107,4 Kč. Ani v případě CME se neobjevilo žádné důležité oznámení. Trh uvažuje o možnosti akvizice společnosti. "Čím se prodlužuje období bez informací, tím jsou investoři nervóznější, a je to na akcii znát," podotkl Vaníček.

Příští týden bude pro domácí trh zkrácený o pondělní státní svátek. Z globálního pohledu se trh zaměří na středeční zasedání americké centrální banky Fed. Očekává se snížení sazeb o čtvrt bodu. "Celkově jsme na příští týden neutrální s tím, že se bude vyčkávat do středečního Fedu a ten může přinést do obchodování zvýšenou rozkolísanost na obě strany," uzavřel analytik.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Dnes kolem 17:00 Kč/EUR 25,59 25,55 Kč/USD 23,05 23,05

Zdroj: Patria Online