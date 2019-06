Koruna dnes poprvé v tomto týdnu oslabila, ale jen mírně

Praha - Česká měna dnes poprvé v tomto týdnu oslabila. K euru ztratila dva haléře na 25,45 Kč/EUR, zůstala ale na nejsilnějších úrovních od loňského září. Vůči dolaru oslabila o čtyři haléře na 22,38 Kč/USD. Vyplývá to z údajů na serveru Patria Online. Pražská burza po předchozích dvou dnech poklesů posílila. Index PX dnes zpevnil o 0,31 procenta na 1037,94 bodu. Vzhůru ho táhly bankovní tituly.

Česká měna dnes korigovala své zisky více k dolaru než k euru, poukázal analytik Patria Finance Tomáš Vlk. "Poté, co koruna včera (ve středu) v závěru svého obchodování posílila, dnes měla spíše tendenci své zisky mazat. Nejednalo se však o velké pohyby," doplnil ekonom Komerční banky Viktor Zeisel. Ze středoevropských měn si dnes podle něj polepšil pouze polský zlotý.

Před většími ztrátami českou měnu drží optimismus na akciových trzích, uvedla Markéta Šichtařová ze společnosti Next Finance. "Jenže podle indexu relativní síly je koruna už překoupená a slušelo by jí oslabení. Koruna by proto měla nejpozději počátkem příštího týdne stagnovat, až mírně oslabovat," dodala.

Pražská burza po předchozích dvou dnech poklesů posílila. Index PX dnes zpevnil o 0,31 procenta na 1037,94 bodu. Vzhůru ho táhly bankovní tituly. Vyplývá to z internetových stránek burzy. Z hlavních emisí si nejlépe vedla Komerční banka, jejíž akcie zdražily téměř o půl druhého procenta na 899 Kč za kus.

Posílily i další dva bankovní tituly. Cenné papíry Erste si polepšily o 1,27 procenta na 815,40 koruny a akcie Monety zpevnily o 0,2 procenta na 76,10 koruny.

Mimo bankovní sektor skončily přidaly jen akcie kutnohorského výrobce cigaret Philip Morris ČR. Jejich cena se zvýšila o 0,15 procenta na 13.540 Kč.

Naopak mezi ztrátové se zařadily akcie operátora O2 či technologické společnosti Avast. Akcie O2 zlevnily o 1,83 procenta na 215 korun. "Telekomunikační společnost tak uzavřela nejníže od července 2016," poznamenal makléř Fio banky Josef Dudek. Cenné papíry Avastu oslabily o 1,16 procenta na 85 korun.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Dnes kolem 17:00 Kč/EUR 25,43 25,45 Kč/USD 22,34 22,38

Zdroj: Patria Online