Praha - Koruna dnes oslabila k oběma hlavním světovým měnám. Vůči euru klesla o sedm haléřů na 25,80 Kč/EUR. Vůči dolaru pak ve srovnání s úterním závěrem ztratila 13 haléřů, podle serveru Patria Online se dnes v 17:00 obchodovala za 22,68 Kč/USD. Pražská burza již podeváté v řadě posílila. Index PX dnes stoupl o 0,28 procenta na 1063,02 bodu. Nahoru burze pomohly hlavně akcie bank.

Český statistický úřad zveřejnil loňské výsledky průmyslu, stavebnictví a zahraničního obchodu. Průmyslová výroba meziročně vzrostla o tři procenta, vyšší byla již pátý rok po sobě, loni ale růst zpomalil, přesto tempo zůstalo nad evropským průměrem. Stavebnictví rostlo druhý rok, loni růst zrychlil na 8,4 procenta z předloňských 3,3 procenta.

Zahraniční obchod ČR vykázal loni přebytek 132,7 miliardy korun, meziročně o 30,8 miliardy korun nižší. V samotném prosinci obchodní bilance skončila patnáctimilionovým schodkem. "To ukazuje, že je koruna až příliš silná. To mi nesedí s očekáváním trhu. Průzkum mezi 39 analytiky říká, že koruna letos k euru posílí o dvě procenta," uvedl hlavní ekonom Next Finance Vladimír Pikora.

Trh podle něj sází na růst úrokových sazeb ČNB. "To je podle mě naivní. Máme tu až moc indikátorů zpomalení ekonomiky. Koruna nemá moc prostoru k posílení," dodal.

Pražská burza dnes podeváté v řadě posílila, index PX stoupl o 0,28 procenta na 1063,02 bodu. Burza tak smazala většinu ztrát, které ji postihly během loňského prosince, kdy se index PX postupně propadl ze zhruba 1074 bodů až na 978 bodů. Nahoru dnes burze pomohly hlavně akcie Moneta Money Bank a Komerční banky. Vyplývá to z údajů na webu burzy.

Posilující akcie Monety a Komerční banky se podílely na většině dnešního objemu obchodů. Akcie Monety si připsaly 1,62 procenta na 78,40 koruny a akcie Komerční banky 1,30 procenta na 937 korun. Růst burzy naopak brzdily třeba cenné papíry energetické firmy ČEZ, které dosáhly třetího největšího objemu obchodů a zároveň oslabily o 0,44 procenta na 567,50 koruny.

Nejvýraznějšího růstu dosáhly akcie provozovatele horských středisek TMR, které zdražily o 5,56 procenta na 760 korun. Největší propad naopak postihl akcie bankovní skupiny Erste, a to o 1,24 procenta na 811 korun.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Dnes kolem 17:00 Kč/EUR 25,73 25,80 Kč/USD 22,55 22,68

Zdroj: Patria Online