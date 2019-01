Praha - Koruna dnes oslabila k oběma hlavním světovým měnám. Vůči euru klesla o pět haléřů na 25,62 Kč/EUR, k dolaru se v 17:00 podle serveru Patria Online obchodovala za 22,41 Kč/USD a byla tak ve srovnání s pondělním závěrem slabší o deset haléřů. Pražská burza dál roste, PX posílil o 0,58 pct na 1014,36 bodu. Akcie CME zdražily přes pět pct a dařilo se i rakouským titulům, O2 naopak ztratilo.

V pondělí se koruna dostala na nejsilnější úroveň od září loňského roku. Dnes ale reagovala na statistické údaje o vývoji průmyslu. Český statistický úřad uvedl, že průmyslová výroba v Česku v listopadu zpomalila meziroční růst na 4,8 procenta po říjnovém zvýšení o 6,7 procenta. Stavební výroba meziročně stagnovala po říjnovém růstu o 10,4 procenta.

"Kromě dnešních českých statistik k oslabování koruny přispívá i vyprchávající víra, že bude Česká národní banka moci letos pokračovat ve zvyšování úrokových sazeb," uvedla ředitelka společnosti Next Finance Markéta Šichtařová. Padesátidenní klouzavý průměr v případě koruny činí 25,86 Kč/EUR. "To je podle nás úroveň, ke které se bude kurz koruny postupně přibližovat. My během měsíce sázíme na mírné oslabení koruny," dodala Šichtařová.

Svou roli při oslabení koruny mohl podle analytika Roklen Jana Berky sehrát i tip dvou předních evropských bank, které doporučily vsadit na oslabení koruny, zlotého i forintu. "Společným argumentem bankovních domů je citlivost regionu střední a východní Evropy jakožto skupiny malých a otevřených ekonomik na zahraniční dění, především pak na globální napětí v oblasti mezinárodního obchodu," dodal Berka.

Pražská burza dál roste, dnes index PX posílil o 0,58 procenta na 1014,36 bodu. Nejlépe si vedla mediální společnost CME, jejíž akcie zdražily o více než pět procent. Dařilo se také rakouským emisím či technologické firmě Avast. Naopak ztrátové byly společnost O2 a Komerční banka. Vyplývá to z výsledků obchodování na webu burzy.

Cenné papíry CME dnes získaly 5,30 procenta a uzavřely na 69,50 koruny za akcii. Akcie pojišťovny VIG získaly 2,67 procenta a cenné papíry textilky PFNonwovens si polepšily o 1,72 procenta. Více než procento si připsal také Avast.

Z bankovních emisí rostla jen Erste Bank, která přidala 0,86 procenta na 797 korun. Komerční banka odepsala 0,23 procenta na 858 korun a Moneta Money Bank 0,07 procenta na 72,35 Kč.

Ze ziskem uzavřela dnes i energetická společnost ČEZ, jejíž akcie se zhodnotily o 0,37 procenta na 544,50 Kč. Naopak operátor O2 ztratil 1,42 procenta na 242,50 Kč.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Dnes kolem 17:00 Kč/EUR 25,57 25,62 Kč/USD 22,31 22,41

Zdroj: Patria Online