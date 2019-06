Koruna dnes mírně posilovala k euru i dolaru

Praha - Česká měna dnes mírně posilovala. Vůči euru si polepšila o haléř na 25,61 Kč/EUR. K dolaru koruna zpevnila o čtyři haléře, v 17:00 se podle serveru Patria Online obchodovala za 22,60 Kč/USD. Pražská burza oslabila, index PX klesl o 0,93 pct na 1051,99 bodu. Dolů ho táhly především ČEZ a bankovní emise v čele s KB, která ztratila 1,78 pct.

Vůči euru je koruna aktuálně o devět haléřů silnější než je stodenní průměr. Zároveň je její kurz jeden z nejsilnějších v letošním roce. V lednu byla několik dní pod 25,55 Kč/EUR, ale jinak bývá obvykle zhruba o 15 haléřů slabší.

"Na rozdíl od dolaru tady část trhu spoléhá na zvýšení úrokových sazeb. Já si to moc neumím představit. Nepovažuji to vzhledem k vývoji ve světě za rozumné. I kdyby ke zvýšení úrokových sazeb došlo, pochybuji, že to kurzem výrazně pohne," uvedl hlavní ekonom Next Finance Vladimír Pikora.

Pražská burza po třech dnech růstu oslabila, index PX dnes klesl o 0,93 procenta na 1051,99 bodu. Dolů ho táhly především energetická společnost ČEZ a bankovní emise v čele s Komerční bankou. Vyplývá to z výsledků obchodování na webu burzy.

Cenné papíry Komerční banky si dnes vedly nejhůře, spadly o 1,78 procenta na 885 korun. Erste Bank ztratila procento na 826,20 koruny a Moneta Money Bank 0,39 procenta na 76,80 Kč.

Nedařilo se ani ČEZ či firmě Avast, jejichž akcie přišly o více než procento. Energetické akcie zlevnily na 543,50 Kč a technologické na 90 korun. O necelých půl procenta na 227,50 Kč oslabil operátor O2. Jeho akcie, jak podotkl David Lamač z Fio banky, se dostaly na více než půlroční minimum.

Naopak se ziskem dnes uzavíraly například Kofola či mediální společnost CME, získaly 0,69 procenta na 291 Kč, respektive 0,44 procenta na 91,90 Kč. O čtvrt procenta si polepšila pojišťovna VIG.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Dnes kolem 17:00 Kč/EUR 25,62 25,61 Kč/USD 22,64 22,60

Zdroj: Patria Online