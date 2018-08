Praha - Koruna dnes mírně posílila k oběma hlavním světovým měnám. Vůči euru to bylo o čtyři haléře na 25,58 Kč/EUR. K dolaru si polepšila o dva haléře, v 17:00 se podle serveru Patria Online obchodovala za 21,85 Kč/USD. Česká měna podle analytiků čeká na čtvrteční zasedání bankovní rady ČNB, která bude rozhodovat o zvýšení úrokových sazeb. Pražská burza dnes oslabovala. Index PX klesl o 0,23 procenta na 1092,34 bodu.

"Domácí měna se před čtvrtečním zasedáním ČNB již nepouští do větších akcí a vyčkává, s čím Česká národní banka nakonec přijde. Ani zítra (ve středu) zveřejněná data kurz koruny zřejmě z letargie nevyvedou," uvedla analytička Komerční banky Jana Steckerová. Ve středu například ministerstvo finance zveřejní údaje o státním rozpočtu ke konci července.

Podle analytiků Patria Finance a ČSOB Finanční trhy Jana Bureše a Petra Dufka může na korunu pozitivně zapůsobit spíše přepsání makroekonomické prognózy a komentáře členů bankovní rady než samotné zvýšení úrokových sazeb. Pokud dá centrální banka signál, že v prostředí slabší koruny bude třeba rychleji zvyšovat sazby, dokoná tím poměrně důležitý mentální obrat, uvedli analytici.

Jestli prognóza ČNB posune předpokládané sazby na horizontu roku 2019 do blízkosti tří procent, bude to podle nich pro trh překvapení. "Dá trhům jasný signál, že již nehodlá čekat se "založenýma rukama" na silnější korunu, ale bude chtít sama vyššími sazbami přispět k tomu, aby koruna minimálně "neztrácela půdu pod nohama". To by se mělo české měně líbit," dodali analytici.

Pražská burza nedokázala navázat na svůj pondělní vzestup a index PX dnes oslabil o 0,23 procenta na 1092,34 bodu. Dolů ho táhly především emise Moneta Money Bank a společnosti ČEZ. Opačným směrem na index působily akcie Erste. Vyplývá to z výsledků obchodování na webu burzy.

Ze 13 hlavních titulů pražské burzy dnes nejvíc ztrácely akcie likérky Stock. Jejich hodnota klesla o 2,78 procenta na 63 Kč. Nedařilo se ani cenným papírům technologické společnosti Avast. Jejich závěrečná cena 67,50 koruny byla skoro o půl druhého procenta nižší než při ranním otevření burzy.

Nejobchodovanější emisí dnes byla Moneta Money Bank. Její akcie oslabily o 1,32 procenta na 75 korun. "Na titulu druhým dnem operuje agresivní zahraniční prodejce," uvedl analytik Fio banky Josef Dudek. Více než procento odepsaly akcie ČEZ. Jejich závěrečná cena byla 574 Kč.

Hlubšímu poklesu indexu PX bránily především akcie rakouské bankovní skupiny Erste, které zdražily o 1,56 procenta na 950 korun. Erste dnes zveřejnila hospodářské výsledky za první pololetí. Čistý zisk skupiny meziročně stoupl o 24 procent na 774,3 milionu eur (téměř 20 miliard Kč).

Kurz české měny:

Předchozí závěr Dnes kolem 17:00 Kč/EUR 25,62 25,58 Kč/USD 21,87 21,85

Zdroj: Patria Online