Praha - Koruna dnes pokračovala v posilování vůči euru, když přidala tři haléře na 25,49 Kč/EUR. Celkově si za poslední týden připsala téměř procento. Vůči dolaru dnes česká měna stagnovala, v 17:00 se podle serveru Patria Online obchodovala za 21,86 Kč/USD. Pražská burza rostla i třetí den po sobě. Index PX přidal 0,25 pct na 1095,46 bodu. Růst táhly akcie ČEZ a Erste Bank, víc než dvě pct ztratil Stock.

"Na českou měnu, kterou v pondělí podpořila statistika spotřebitelské inflace i výroky jednotlivých představitelů ČNB, kladně působila i uklidněnější situace okolo turecké liry," uvedla analytička Komerční banky Monika Junicke. Vývoj koruny za poslední týden kopíroval posilování eura proti dolaru.

"V pondělí nám statistika cen průmyslových výrobců ukáže, že inflační tlaky v české ekonomice nepolevují. Podle našeho odhadu ceny průmyslových výrobců v meziročním vyjádření zpomalily, stále ale drží svou dynamiku přes tři procenta," dodala analytička. Za srpnovým zpomalením stojí podle ní především mírný pokles ceny ropy a některých jiných komodit na světových trzích.

Pražská burza posilovala i třetí den po sobě. Index PX dnes přidal 0,25 procenta na 1095,46 bodu. Růst táhly akcie energetické společnosti ČEZ a Erste Bank, víc než dvě procenta ztratily cenné papíry likérky Stock. Vyplývá to z internetových stránek burzy.

"Pražská burza v závěru týdne mírně vylepšila svoji bilanci a navázala po pozitivní vývoj z posledních dní. Index PX posílil o 0,25 procenta a v týdenní statistice si připsal silných 2,4 procenta," uvedl makléř Fio banky David Brzek. Je to podle něj druhý nejlepší týdenní výsledek v tomto roce. Dnešní objem obchodů necelé 0,4 miliardy korun je pod ročním průměrem, doplnil analytik Komerční banky Jiří Kostka.

Akcie ČEZ posílily o 0,35 procenta na 574,50 koruny. Nejvýraznější růst o 1,22 procenta na 83 korun dnes předvedly cenné papíry antivirové firmy Avast.

Z bankovních emisí Erste Bank stoupla o 0,78 procenta na 930,40 koruny, Komerční banka naproti tomu oslabila o 0,43 procenta na 917 korun. Akcie Moneta Money Bank zdražily o 0,13 procenta na rovných 80 korun. "Banka informovala o dalším zamítnutí žaloby ze strany společností ze skupiny Arca Capital," podotkl Brzek.

Beze změny kurzu na 79,70 koruny dnes zakončily cenné papíry mediální společnosti CME. Analytici upozornili, že firma opět posunula termín na dokončení prodeje aktiv ve Slovinsku, tentokrát z dneška na 31. října.

"Propadlíkem dne se stala likérka Stock Spirits se ztrátou 2,1 procenta," uvedl Kostka. Akcie likérky uzavřely na 56,60 koruny. "Špatný týden završila Kofola, která oslabila o 0,7 procenta a týdenní ztráta dosáhla přes pět procent," poukázal Brzek. Nápojářská společnost dnes uzavřela na 283 korunách.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Dnes kolem 17:00 Kč/EUR 25,52 25,49 Kč/USD 21,86 21,86

Zdroj: Patria Online

Akcie na pražské burze v týdnu posílily o 2,4 procenta

Akcie na pražské burze v uplynulém týdnu posílily, když index PX přidal 2,4 procenta na 1095,5 bodu. Vyplývá to z výsledků burzy. Nejvíce se dařilo akciím výrobce antivirových programů Avast, naopak největší propad zaznamenaly akcie výrobce nápojů Kofola. Předchozí týden akcie mírně oslabily.

"V uplynulém týdnu se trh zaměřil na zasedání Evropské centrální banky, turecké centrální banky a na útržky informací o připravovaných sankcích USA na Rusko kvůli kauze Skripal. Žádný ze zmíněných faktorů však nezvrátil postupný návrat zámořských indexů ke svým historickým maximům. Ani domácí burza prostřednictvím indexu PX nestála stranou," popsal vývoj na trzích analytik J&T Banky Pavel Ryska.

Největší propad v rámci pražské burzy zaznamenaly akcie Kofoly, které spadly o 5,4 procenta na 283 Kč. Firma je ovlivněna nízkou likviditou, a proto 'dovažování' i relativně malé pozice může výrazněji titul rozhýbat.

Naopak nejvíce rostly akcie Avastu, a to o 6,4 procenta na 83 Kč. Společnost nadále těží ze zařazení do indexů FTSE 250 na konci příštího týdne. Zařazení do indexů s sebou tradičně nese získání nové investorské základny.

Na programu nadcházejícího týdne nejsou žádné výraznější události. Trh se zaměří na další možné informace spojené s obchodní politikou USA či na dění v Turecku. "Nadále očekáváme spíše pozitivní vyznění týdne, které může být ovlivněno páteční závěrečnou aukcí vzhledem k převážení hned několika indexů," odhadl Ryska.