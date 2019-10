Koruna dnes mírně posílila k euru i dolaru, burza stagnovala

Praha - Koruna dnes mírně posílila k euru i dolaru. Kolem 17:00 se obchodovala na 25,52 Kč/EUR a na 22,94 Kč/USD. K evropské měně tak proti úternímu podvečeru získala dva haléře a k americké čtyři haléře. Vyplývá to z údajů na serveru Patria Online. Pražská burza dnes stagnovala. Index PX oslabil o 0,03 pct. na 1061,88 bodu. Nedařilo se Komerční bance, ostatní hlavní tituly stagnovaly či rostly.

"Koruna zůstává těsně nad hladinou 25,50 Kč/EUR. Její dnešní nepatrné posílení na 25,52 Kč/EUR nestojí za řeč," uvedli ekonomové společnosti Next Finance.

Připomněli, že také v příštím týdnu se bude podle všech indicií na zasedání bankovní rady ČNB řešit otázka, zda sazby zvýšit, nebo ponechat. "Pominutí bezprostřední hrozby ´tvrdého brexitu´ trochu podpoří šance na zvýšení. Zároveň ale bude českým centrálním bankéřům jasnější, že růst české ekonomiky slábne. Navíc už je nebude pálit tak vysoké tempo inflace. My sázíme na to, že zvítězí varianta stagnace sazeb. A to zatlačí na oslabení koruny," uvedli Markéta Šichtařová a Jiří Cihlář.

Pražská burza dnes stagnovala, podobně jako v úterý. Index PX sice oslabil, ale pouze o 0,03 procenta na 1061,88 bodu. Nedařilo se Komerční bance, ostatní hlavní tituly stagnovaly či mírně rostly. Vyplývá to z výsledků obchodování na webu burzy.

Nejlépe si z dnes z hlavních titulů vedl Philip Morris ČR. Akcie výrobce cigaret zpevnily o více než procento na 13.660 Kč.

Dařilo se také Monetě. Akcie banky posílily o 0,66 procenta na 76,40 koruny za kus.

Růst o 0,1 procenta zaznamenaly cenné papíry bankovní skupiny Erste, která dnes ohlásila hospodářské výsledky za prvních devět měsíců letošního roku. "Prakticky na všech důležitých úrovních mírně překonala očekávání trhu," zhodnotil výsledky makléř Fio banky David Brzek.

Mírný růst o 0,2 procenta na 101,80 Kč zaznamenaly cenné papíry mediální skupiny CME. V úterý emise CME ztratila 5,4 procenta v reakci na nedělní oznámení prodeje CME investiční skupině PPF.

Naopak do minusu se dnes dostaly akcie Komerční banky. Jejich cena klesla o 0,94 procenta na 790 korun za kus.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Dnes kolem 17:00 Kč/EUR 25,54 25,52 Kč/USD 22,98 22,94

Zdroj: Patria Online