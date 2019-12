Koruna dnes mírně oslabila k euru, výrazněji klesla vůči dolaru

Praha - Koruna dnes ve srovnání se čtvrtečním závěrem mírně oslabila k euru, když klesla o haléř na 25,54 Kč/EUR. Vůči dolaru si česká měna pohoršila o 11 haléřů, v 17:00 se podle serveru Patria Online obchodovala za 23,12 Kč/USD. Na zveřejnění říjnových maloobchodních tržeb koruna nereagovala. Pražská burza potřetí v řadě posílila. Index PX stoupl o 0,67 procenta na 1091,19 bodu. Posilovala většina hlavních emisí, nejvýrazněji akcie Avastu.

"Závěrečný den tohoto pracovního týdne nepřinesl na tuzemský devizový trh žádný impulz. Koruna se dnes obchodovala v úzkém pásmu dvou haléřů kolem 25,53 CZK/EUR, a prakticky po celý týden se tak drží na relativně silných hodnotách těsně nad hladinou 25,50 CZK/EUR," uvedl analytik Komerční banky Jan Vejmělek.

Tržby obchodníků podle údajů Českého statistického úřadu v říjnu zpomalily tempo meziročního růstu na 3,4 procenta ze zářijových revidovaných 7,1 procenta. Data mírně zaostala za očekáváním trhu.

"Ani maloobchod tak nemohl přesvědčit české centrální bankéře, aby před Vánocemi přeci jen zvýšili úrokové sazby. Podle nás zvítězí varianta se stagnací sazeb. A to bude něco, co koruně mírně uškodí," uvedla ředitelka společnosti Next Finance Markéta Šichtařová.

Pražská burza potřetí v řadě posílila. Index PX dnes stoupl o 0,67 procenta na 1091,19 bodu. Posilovala většina hlavních emisí, nejvýrazněji si polepšily akcie softwarové firmy Avast. Vyplývá to z výsledků obchodování na webu burzy.

Mezi posilujícími byly i emise, s nimiž se obchodovalo v největších objemech. Cenné papíry bankovní skupiny Erste, které dosáhly největšího objemu obchodů, zdražily o 0,43 procenta na 832,60 koruny. Největší růst zaznamenaly akcie Avastu, a to o 2,29 procenta na 134 korun.

Jen zhruba čtvrtina z hlavních emisí pražské burzy dnes skončila v červených číslech. Nejvýraznější pokles postihl akcie výrobce nápojů Kofola, které zlevnily o 0,70 procenta na 284 korun.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Dnes kolem 17:00 Kč/EUR 25,53 25,54 Kč/USD 23,01 23,12

Zdroj: Patria Online

Akcie na pražské burze v týdnu posílily o procento

Akcie na pražské burze v uplynulém týdnu posílily, když index PX stoupl o procento na 1091,2 bodu. Vyplývá to z výsledků burzy. V týdnu se nejlépe vedlo akciím Moneta Money Bank, naopak nejvíce oslabily akcie elektrárenské společnosti ČEZ. Předcházející týden české akcie klesly o 0,1 procenta.

"Uplynulý týden nepřinesl výraznější impulzy do obchodování. Investoři sledovali další střípky z dění kolem obchodního sporu mezi USA a Čínou. Bez výraznějších tržních vlivů tak akciové indexy víceméně přešlapovaly na místě. Konkrétně pak například index S&P 500 vykázal za týden růst o 0,1 procenta. Evropa prostřednictvím indexu EuroStoxx 600 byla beze změny. Domácí index PX podpořen zájmem o Monetu rostl," popsal obchodování analytik J&T Banky Milan Vaníček.

Z pohledu celého týdne nejvíce rostly akcie Monety, o 9,2 procenta na 84,1 Kč. Moneta uvedla, že získala exkluzivitu na vyjednávání o akvizici portfolia hypotečních klientů od Wüstenrot - stavební spořitelny a Wüstenrot hypoteční banky. Investoři vnímají pozitivně, že případná akvizice nebude mít vliv na dividendovou politiku, nebude financována dodatečným navýšením kapitálu a může přinést zajímavé doplnění stávajícího portfolia.

Naopak největší pokles týdne předvedly akcie ČEZ, které ztratily 1,9 procenta na 504 Kč. U společnost nebyly zveřejněny žádné kurzotvorné informace. Cena akcií je ovlivněna poklesem cen elektřiny na letošní minimum.

Příští týden bude patřit centrálním bankám, parlamentním volbám ve Velké Británii a vyčkáváním na reakci administrativy prezidenta USA Donalda Trumpa ohledně nových cel na dovážené čínské spotřební zboží. "Stěžejní vnímáme rozhodnutí o nových amerických clech na čínské spotřební zboží. Zahájení faktické platnosti by na trhu mohlo vyvolat negativní odezvu, která by narušila důvěru v rychlé podepsání tzv. částečné dohody mezi oběma zeměmi," uzavřel analytik.