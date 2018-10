Praha - Česká měna dnes k euru lehce korigovala čtvrteční oslabení, když posílila o dva haléře na 25,78 Kč/EUR. Vůči dolaru oslabila o haléř na 22,40 Kč/USD. Vyplývá to z údajů na serveru Patria Online. Pražská burza dnes po předchozích třech dnes růstu oslabila. Index PX klesl o 0,64 procenta na 1103,38 bodu. Dolů ho táhly hlavně Avast a Erste Bank.

"Koruna měla během dne dokonce tendenci posilovat, ale ze zisků nakonec nezbývá skoro nic," podotkl Tomáš Vlk z Patria Finance.

Podle ekonoma Komerční banky Viktora Zeisela české měně ráno pomohlo zveřejnění zápisu ze zasedání bankovní rady České národní banky z předchozího týdne. "Podle naší interpretace z něj vyplývá, že centrální bankéři chtějí dále utahovat měnovou politiku. V tuto chvíli se zdá, že listopadovému zvyšování sazeb nestojí nic v cestě," uvedl.

Sázky na vyšší sazby ČNB by potenciálně měly tlačit na mírné posílení koruny, míní analytici z Next Finance. "Jenže nebude to jen o ČNB. V příštích týdnech bude koruně bránit v posilování nervozita přicházející ze zahraničí. I proto by koruna během příštího měsíce podle našeho odhadu měla stagnovat, až mírně oslabovat," doplnili.

Pražská burza dnes po předchozích třech dnech růstu oslabila. Index PX klesl o 0,64 procenta na 1103,38 bodu. Dolů ho táhl hlavně akcie Avastu a Erste Bank. Vyplývá to z internetových stránek burzy.

Z hlavních titulů pražské burzy se dnes dostal nejhlouběji do minusu Avast. Cenné papíry této technologické společnosti zlevnily téměř o 3,5 procenta na 84 korun.

Z finančních titulů se nedařilo hlavně Erste. Akcie rakouské bankovní skupiny oslabily o 1,63 procenta na 928,40 Kč za kus.

Téměř procento odepsala emise telekomunikační firmy O2 Czech republic. Jejich závěrečná cen byla 257,50 koruny.

Hlubšímu poklesu indexu PX bránily mimo jiné akcie textilky Pegas a mediální skupiny CME. Cenné papíry výrobce netkaných textilií Pegas si polepšily o 1,12 procenta na 900 Kč. Akcie CME zpevnily o 0,87 procenta na závěrečných 81,30 koruny.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Dnes kolem 17:00 Kč/EUR 25,80 25,78 Kč/USD 22,39 22,40

Zdroj: Patria Online

Akcie na pražské burze v týdnu nepatrně posílily o 0,1 procenta

Akcie na pražské burze v týdnu nepatrně posílily, když index PX přidal 0,1 procenta na 1103,4 bodu. Vyplývá to z výsledků burzy. Nejvíce se v týdnu dařilo akciím likérky Stock Spirits, naopak největší propad postihl akcie bankovní skupiny Erste. Předchozí týden akcie stagnovaly.

"Na začátku října se trhy věnovaly dění kolem italského rozpočtu a makroekonomickým datům. Oba faktory přinesly na trhy prodejce. Konkrétně například německý DAX odepsal více jak 2,5 procenta. Na druhou stranu sledujeme, jak se investoři stahují nadále do amerických aktiv, protože i přes zvyšující se sazby Fedu zámořské indexy zakončily týden v kladném teritoriu. Domácí trh dokázal odolat prodejnímu tlaku na Evropu," uvedl analytik J&T Banky Milan Vaníček.

Největší zisky uplynulého týdne zaznamenaly akcie Stock Spirits, které posílily o 6,3 procenta na 60,6 Kč. U firmy se neobjevila žádná kurzotvorná informace. Nelze vyloučit ústup nedávného prodejce, který titul stlačil pod hranici 60 Kč. Jde tedy spíše o technické faktory.

Na druhou stranu největší pokles předvedly bez jakékoliv zásadní zprávy akcie Erste Group, které oslabily o 1,2 procenta na 928,4 Kč. Na Erste Group dopadají podle Vaníčka evropské vlivy jako schvalování italského rozpočtu, které tlačí evropský finanční sektor níže.

Příští týden se investoři zaměří již na zámořskou výsledkovou sezonu za třetí čtvrtletí 2018. Celkově se očekává opětovně solidní kvartál, který však může být doprovázen lehce negativním komentářem z nově zavedených cel s Čínou. "Právě z tohoto důvodu jsme na výsledkovou sezonu spíše neutrální a neočekáváme tak pozitivní odezvu, jaká byla v předchozích kvartálech. Očekáváme, že bude pokračovat rozkolísanější obchodování. Především Evropa se zřejmě bude nadále potýkat s prodejními objednávkami," uzavřel analytik.