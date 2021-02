Koruna dnes k euru i dolaru posílila o haléře

Praha - Česká měna dnes posílila o haléře k euru i dolaru. Vůči evropské měně si proti středečnímu závěru polepšila o tři haléře na 25,76 Kč/EUR. Proti americké měně zpevnila koruna o dva haléře na 21,23 Kč/USD. Vyplývá to z údajů serveru Patria Online. Pražská burza se dnes vrátila k poklesu. Index PX se snížil o 0,51 procenta na 1055,23 bodu. Dolů šly akcie bank, téměř 2,6 procenta ztratila Erste.

Z ekonomiky dnes nebyla zveřejněna žádná nová čísla, poukázal ekonom Komerční banky Martin Gürtler. "V podobném duchu se tak neslo i dnešní obchodování s korunou, která oscilovala kolem 25,80 Kč/EUR," doplnil. Koruna se nikam neposunula, podotkl analytik Patria Finance Tomáš Vlk.

"Tlak na posílení koruny by mohl zítra (v pátek) ustat, pokud se ukáže, že je inflace nižší, než se čeká, což by vzalo spekulantům vítr z plachet. Hodně lidí si totiž myslí, že půjdou korunové úrokové sazby nahoru," uvedl hlavní ekonom Next Finance Vladimír Pikora. O lednovém vývoji spotřebitelských cen bude v pátek informovat Český statistický úřad.

Pražská burza se dnes vrátila k poklesu. Index PX se snížil o 0,51 procenta na 1055,23 bodu. Dolů šly akcie bank, téměř 2,6 procenta ztratila Erste Bank. Vyplývá to z internetových stránek burzy.

Pražský akciový trh se pohyboval mírně v záporu po většinu obchodního dne, uvedl makléř Fio banky Josef Dudek. "Prodejní tlak kulminoval v závěrečné aukci," doplnil.

Tahounem poklesu byly podle Dudka především bankovní emise. Erste Bank ubrala 2,59 procenta na 677 Kč, Moneta Money Bank odevzdala 1,18 procenta na 75,20 Kč a Komerční banka oslabila o 0,74 procenta na 675 korun.

"V závěru se do záporu dostal i ČEZ a zakončil slabší o 0,19 procenta," podotkl Dudek. Akcie energetické firmy zakončily na úrovni 533 korun.

Polepšily si naopak cenné papíry České zbrojovky o 2,86 procenta na 360 korun a dodavatele antivirových programů Avast o 1,18 procenta na 149,50 Kč. Analytici Komerční banky předtím zvýšili cílovou cenu pro Avast v přepočtu na 176 korun, upozornil Dudek. Akcie pojišťovny VIG zdražily o 0,71 procenta na 570 korun.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Dnes kolem 17:00 Kč/EUR 25,79 25,76 Kč/USD 21,25 21,23

Zdroj: Patria Online

dvd mal