Praha - Kurz koruny k euru a dolaru se ani dnes výrazněji nezměnil. V 17:00 se česká měna obchodovala na 25,82 Kč/EUR a na 22,30 Kč/USD. Proti pondělnímu závěru tak k evropské měně ztratila haléř a vůči americké dva haléře. Vyplývá to z údajů na serveru Patria Online. Pražská burza dnes rostla. Index PX posílil o 0,68 pct. na 1088,44 bodu. Dařilo se hlavně akciím Pegasu a Erste Bank. Opačně na index působila Kofola.

Dnešní data o zářijové výrobní inflaci koruna podle analytiků ignorovala. Statistický úřad oznámil, že ceny průmyslových výrobců v září dál zpomalily meziroční růst na 3,2 procenta ze srpnových 3,3 procenta. Ceny nadále rostly také u stavebních prací a tržních služeb pro podniky, v zemědělství opět výrazně zpomalily pokles.

"Koruna na dnešní statistiku prakticky nereagovala a drží se u hladiny 25,81 CZK/EUR," uvedli analytici Next Finance. Připomněli, že česká měna je tak o více než dvě procenta slabší, než si v aktuální prognóze přeje Česká národní banka.

ČNB tak podle nich může začít váhat, zda za situace vysokého tempa výrobní inflace a zpomalování růstu české ekonomiky neukončit zvyšování úrokových sazeb. "A to i proto, že bankovní radu čeká před koncem roku částečná obměna. Investoři tuto nervozitu vycítí a nepoženou se do nákupů koruny," podotkli Markéta Šichtařová a Jiří Cihlář z Next Finance. "My proto počítáme s tím, že za měsíc bude koruna na stejné úrovni jako dnes nebo mírně slabší," dodali.

Pražská burza navázala na pondělní vzestup a index PX dnes posílil o 0,68 procenta na 1088,44 bodu. Dařilo se hlavně emisím textilky Pegas a Erste Bank. Opačně na index působila Kofola či Philip Morris. Vyplývá to z údajů burzovního webu.

Vzhůru dnes zamířilo sedm z 12 hlavních titulů burzy. Nejlépe si vedly cenné papíry výrobce netkaných textilií Pegas, které zdražily o více než dvě procenta na závěrečných 910 korun.

V plusu byly také všechny tři bankovní tituly. Akcie rakouské bankovní skupiny Erste zpevnily o 1,62 procenta na závěrečných 953,20 Kč. Cenné papíry Monety zdražily o 0,91 procenta na 77,50 a akcie Komerční banky si polepšily o 0,89 procenta na 903,50 koruny.

Naopak do červených čísel se dostaly emise Kofoly či tabákové firmy Philip Morris. Akcie Kofoly oslabily o 1,32 procenta na 300 korun, cenné papíry Philip Morris ČR zlevnily o 0,55 procenta na 14.540 korun.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Dnes kolem 17:00 Kč/EUR 25,81 25,82 Kč/USD 22,28 22,30

Zdroj: Patria Online