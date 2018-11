Praha - Česká měna dnes vůči euru zpevnila o pět haléřů na 25,80 Kč/EUR, pomohla jí pozitivní nálada na finančních trzích. Vůči dolaru ztratila dva haléře na 22,70 Kč/USD. Vyplývá to z údajů na serveru Patria Online a vyjádření analytiků. Pražská burza po dvou růstech po sobě oslabila. Index PX klesl o 0,27 pct na 1067,73 bodu. Dolů burzu táhla po výsledcích Erste Bank, ztratila 3 pct.

"Koruna posílila o 0,2 procenta na úroveň 25,80 Kč/EUR. Spíše než Česká národní banka a zvýšení sazeb však lze její úspěchy připsat pozitivnímu sentimentu, který panuje v celém regionu," uvedla ekonomka Komerční banky Jana Steckerová. Zisky si podle ní připsaly také polský zlotý a maďarský forint.

Podle analytiků Next Finance českou měnu podpořila pozitivní nálada na akciových trzích v kombinaci se čtvrtečním zvýšením úrokových sazeb České národní banky. Po něm koruna ve čtvrtek zastavila předchozí oslabování a obrátila se k růstu.

Pražská burza po dvou růstech po sobě dnes oslabila. Index PX klesl o 0,27 procenta na 1067,73 bodu. Dolů pražský trh táhly akcie Erste Bank, které po zveřejnění výsledků spadly o víc než tři procenta. Vyplývá to z internetových stránek burzy.

"Na západoevropských trzích se dobrá nálada udržela i dnes, nicméně pražská burza kvůli poklesu akcií Erste Bank další zisky nepřidala," podotkl makléř Fio banky Josef Dudek. Přes dnešní ztráty si index PX odnáší z celého týdne zisk 3,5 procenta, doplnil analytik Komerční banky Miroslav Frayer.

Cenné papíry Erste Bank ubraly 3,13 procenta na 904,80 koruny. "Ač údaje za třetí kvartál byly solidní, investorům zkazily chuť obavy o výši dividendy v souvislosti s požadovaným navýšením kmenového kapitálu," uvedl Frayer.

Z dalších finančních emisí Komerční banka klesla o 0,57 procenta na 870 korun a Moneta Money Bank po předchozích růstech stagnovala na 78,50 Kč. Akcie pojišťovny VIG naproti tomu zpevnily o 0,99 procenta na 613 korun.

Vzhůru zamířily také cenné papíry ČEZ, a to o 1,01 procenta na 549 korun. "Emisní povolenky a elektrická energie obrátily směr a silně posilovaly," poznamenal Dudek. Čtvrteční přírůstek rozšířily akcie softwarové společnosti Avast o 2,37 procenta na 86,50 koruny.

Procentní ztrátu na 59 korun zaznamenaly cenné papíry likérky Stock, o dvě třetiny procenta na rovných 900 korun si pohoršily akcie výrobce netkaných textilií PFNonwovens.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Dnes kolem 17:00 Kč/EUR 25,85 25,80 Kč/USD 22,68 22,70

Zdroj: Patria Online

Index PX posílil v minulém týdnu o 3,5 procenta na 1068 bodu

Domácí akcie v uplynulém týdnu posílily o 3,5 procenta a index PX uzavřel na 1068 bodech. Ve ztrátě skončily pouze cenné papíry TMR, naopak nejvíce posílil Avast. V předchozím týdnu akcie naopak 4,4 procenta ztratily.

"V Čechách se pozornost upírala na čtvrteční zasedání ČNB, kde bankovní rada podle očekávání zvýšila úrokové sazby o 25 bodů na 1,75 procenta. Guvernér ČNB Jiří Rusnok pak na tiskové konferenci naznačil, že pokud výrazně neoslabí koruna, letos k dalšímu zvyšování sazeb už nemusí dojít. Z korporátní sféry zveřejnila v pátek výsledky za třetí čtvrtletí Erste Group. Čistý zisk ve výši 454 milionu eur překonal odhady trhu, nicméně pouze zásluhou rozpouštění opravných položek," uvedl analytik J&T banky Milan Lávička.

I přes solidní čísla a zvýšený výhled akcie Erste v reakci ztratily tři procenta, nicméně v souhrnu celého týdne zakončily se ziskem 1,5 procenta na 905 Kč. Akciový trh ještě ovlivnila informace o prodloužení termínu prodeje slovinských aktiv ze strany CME do konce listopadu, což se projevilo na růstu akcie o 7,2 procenta na 77,3 Kč, a vyjádření ministryně průmyslu a obchodu Marty Novákové, podle které je možné, že vláda odloží rozhodnutí o výstavbě nového jaderného bloku. To by byla pozitivní zpráva pro ČEZ. Akcie ČEZ zareagovaly růstem o 4,6 procenta na 549 Kč.

Jediná akcie, která v mezitýdenním srovnání skončila v červených číslech, bylo TMR s poklesem o dvě procenta na 755 Kč. Naopak nejvíce rostly akcie Avastu, a to o 8,8 procenta na 86,5 Kč, které korigovaly výprodej z předchozího týdne.

V příštím týdnu se naplno v Praze rozjede výsledková sezóna, svá čísla zveřejní hned tři společnosti. Ve středu zahájí Moneta, u které se očekává zisk 1,16 miliardy Kč. Investory pak budou kromě samotných čísel zajímat především jakékoliv nové informace o plánované akvizici Air Bank a Home Creditu v ČR a SR. Ve čtvrtek přijde na řadu Komerční banka a čtvrtletní výsledky oznámí i ČEZ.