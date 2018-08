Praha - Koruna již několik dní oslabuje k oběma hlavním světovým měnám. Dnes si pohoršila vůči euru o devět haléřů na 25,81 Kč/EUR. K dolaru klesla o 21 haléřů, v 17:00 se podle serveru Patria Online obchodovala za 22,82 Kč/USD. Pražská burza dnes přerušila více než týdenní sérii poklesů. Index PX posílil o 0,11 procenta na 1068,45 bodu. K růstu pomohly akcie ČEZ a Erste.

"Hlavní rozbuškou je dění v Turecku, kde sice tamní regulátor přijal opatření, jež mají reagovat na oslabování liry z posledních dní, velká většina trhu však nevěří v jejich dlouhodobý dopad," uvedl analytik Roklenu Jan Berka.

Ačkoliv provázanost české a turecké ekonomiky není nikterak výrazná, investoři korunu podle něj nadále "hází do jednoho koše" s měnami rozvojových trhů. Pokud současná nervozita v regionu přetrvá, nebo bude ještě eskalovat, nelze další oslabení koruny vyloučit. "A to by následně otevřelo prostor pro další, dost možná již zářijové, zvýšení úrokových sazeb ze strany České národní banky," dodal Berka.

Analytik Komerční banky Viktor Zeisel upozornil, že středoevropské měny oslabovaly, přestože dnešek nepřinesl v regionu žádné nové informace. Pravděpodobně tak následovaly vývoj eura proti dolaru, když se společná evropská měna v průběhu dnešního evropského obchodování posunula na svou nejslabší úroveň od loňského června.

Koruna k euru ztratila necelých půl procenta. "Její ztráty byly oproti zlotému a forintu o něco menší. Forint i zlotý dnes totiž oslabily o přibližně tři čtvrtiny procenta," podotkl Zeisel.

Pražská burza dnes přerušila více než týdenní sérii poklesů. Index PX posílil o 0,11 procenta na 1068,45 bodu. K růstu burze pomohly hlavně akcie energetické firmy ČEZ a bankovní skupiny Erste. Vyplývá to z výsledků obchodování na webu burzy.

Burza oslabila od pondělí 6. srpna sedmkrát v řadě. Dostala se tak na nejnižší úroveň od konce června. K dnešnímu obratu pomohlo pražskému akciovému trhu třeba posílení cenných papírů ČEZ, které zaznamenaly největší objem obchodů i jedno z největších posílení z hlavních emisí. Zdražily o 0,73 procenta na 555 korun. Z nejobchodovanějších emisí si polepšily také akcie Erste, a to 0,42 procenta na 904,40 koruny.

Posílení burza dosáhla navzdory tomu, že většina hlavních emisí ztrácela, nebo stagnovala. Nejvýraznější ztráty postihly provozovatele horských středisek TMR, které zlevnily o 1,37 procenta na 720 korun.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Dnes kolem 17:00 Kč/EUR 25,72 25,81 Kč/USD 22,61 22,82

Zdroj: Patria Online