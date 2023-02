Koruna dál vylepšuje letitá maxima vůči euru, zpevnila na 23,64 Kč/EUR

Praha - Koruna dnes opět vylepšila svá víc než čtrnáctiletá maxima vůči euru. Oproti předchozímu závěru zpevnila o šest haléřů a okolo 17:00 se obchodovala v kurzu 23,64 Kč/EUR. Silnější byla naposledy na konci července 2008. Vůči dolaru česká měna naopak oslabila o sedm haléřů na 22,14 Kč/USD, vyplývá z informací na serveru Patria Online. Pražská burza mírně oslabila, PX klesl o 0,23 pct na 1407,12 bodu. Nedařilo se ČEZ, KB, Erste či VIG, naopak Moneta téměř o tři procenta posílila.

Koruna vůči euru soustavně posiluje zhruba od poloviny listopadu. Už na konci loňského roku se k euru dostala na nejsilnější kurz za posledních 11 let. Minulý týden prolomila hranici 23,70 Kč/EUR a uzavřela s nejlepším výsledkem za posledních 14 a půl roku. K překonání absolutního rekordu ale koruně stále chybí skoro 70 haléřů. Na začátku třetí červencové dekády roku 2008 zpevnila až na 22,97 Kč/EUR.

"Koruně v posledních týdnech pomáhá, že investoři tuší, že v případě obav z většího oslabení koruny by Česká národní banka znovu rozjela devizové intervence. Bylo by proto vhodné, aby tato podmínka přestala platit před tím, než centrální bankéři v závěru tohoto roku začnou snižovat úrokové sazby," míní analytici společnosti Next Finance Markéta Šichtařová a Jiří Cihlář.

Pražská burza dnes obrátila a po dvou růstových dnech mírně oslabila. Index PX klesl o 0,23 procenta na 1407,12 bodu. Dolů ho táhly především energetický ČEZ, Komerční banka, Erste Bank či pojišťovna VIG. Dařilo se naopak akciím Moneta Money Bank, které téměř o tři procenta posílily. Vyplývá to z výsledků obchodování na webu burzy.

"Důvodem poklesu (indexu), tak jako byly v minulých dnech důvodem růstu, jsou akcie ČEZ. Po deseti rostoucích dnech v řadě se dnes tento řetěz přerušil," uvedl Bohumil Trampota z Komerční banky. Dodal, že akcie ČEZ byly dnes tradičně nejvíce obchodovanými cennými papíry s podílem téměř 80 procent na celkovém objemu burzy. Den zakončily níže o 1,05 procenta na 1036 Kč.

Z bankovních titulů oslabily cenné papíry Komerční banky o 0,87 procenta na 742 korun a Erste Bank ubrala 0,61 procenta na 848,20 koruny. Naopak Moneta Money Bank 2,84 procenta získala, akcie firmy tak zdražily na 87 korun. Akcie pojišťovny VIG zlevnily o 1,16 procenta na 598 korun.

Z menších emisí oslabily akcie společnosti Pilulka Lékárny o 0,71 procenta a zbrojaře Colt CZ o 0,17 procenta. Naopak tabákové akcie Philip Morris si o 0,47 procenta polepšily a o 0,4 procenta posílila i nápojářská Kofola. Té loni stouply tržby meziročně o 18,7 procenta na 7,88 miliardy korun a provozní zisk před odpisy podle předběžných hospodářských výsledků klesl o 1,8 procenta na 1,11 miliardy korun. Firma výsledky zveřejnila po uzavření obchodování.

Cenné papíry Photon Energy dnes posílily o 2,42 procenta na 67,80 koruny. Mezinárodní solární skupina s českými kořeny podle dnes zveřejněných předběžných hospodářských výsledků zaznamenala loni čistý zisk 66,1 milionu korun. O rok dříve skončila ve ztrátě přes 152 milionů korun. Tržby meziročně vzrostly o 159 procent na 2,2 miliardy korun.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Dnes kolem 17:00 Kč/EUR 23,70 23,64 Kč/USD 22,07 22,14

Zdroj: Patria Online