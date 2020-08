Koruna dál posilovala vůči euru i dolaru, rostla i burza

Praha - Koruna v úterý dál posilovala. K euru si polepšila o šest haléřů na 26,14 Kč/EUR, vůči dolaru zpevnila rovněž o šest haléřů na 22,21 Kč/USD. Česká měna tak navázala na pondělí, kdy k euru zpevnila o 13 haléřů a smazala tak ztrátu ze závěru minulého týdne. Analytici to připisovali obnovenému posilování eura k dolaru. Pražská burza rostla, posílila většina hlavních emisí.

"Česká koruna dnes drží pozice, které dobyla začátkem týdne," uvedl ekonom Raiffeisenbank Vít Hradil. Podle analytičky Next Finance Markéty Šichtařové koruna dnes posilovala díky optimismu na trzích, ale do budoucna znovu oslabí. Vladimír Pikora z Next Finance už dříve odhadl, že podzim přinese oslabení české měny, za rok už ale bude kurz pod 26 korunami za euro.

Koruna začátkem letošního roku zpevňovala a k euru se v půli února dostala na 24,84 Kč/EUR. Poté ale kvůli pandemii koronaviru zaznamenala výrazné propady. V Česku se první případy koronaviru objevily začátkem března a 12. března vláda kvůli šíření viru vyhlásila nouzový stav. Česká měna pak během několika dní prudce oslabila - vůči euru asi o dvě koruny a k dolaru o více než tři koruny. V půli května se její kurz blížil k 28 korunám za euro. Poté, co vláda začala uvolňovat opatření proti šíření viru a skončil nouzový stav, začala koruna zase vytrvale posilovat.

Burzovní index PX v úterý stoupl o 1,55 procenta na 929,08 bodu. Nejvýrazněji zpevnily akcie bankovní skupiny Erste. Vyplývá to z výsledků obchodování na webu burzy.

Akcie Erste k růstu burzy značně pomohly, protože dosáhly největšího objemu obchodů i nejvýraznějšího posílení z hlavních emisí. Zdražily o 2,81 procenta na 548 korun. Jeden z nejvýraznějších růstů zaznamenala i druhá nejobchodovanější emise, cenné papíry energetické firmy ČEZ. Polepšily si o 1,50 procenta na 475 korun.

Druhé největší posílení po Erste zaznamenala pojišťovací skupiny VIG. Její akcie dnes zdražily o 2,20 procenta na 511 korun. Z hlavních emisí nedosáhly růstu pouze cenné papíry provozovatele horských středisek TMR, které stagnovaly.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Dnes kolem 17:00 Kč/EUR 26,20 26,14 Kč/USD 22,27 22,21

Zdroj: Patria Online