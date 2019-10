Koruna dál posilovala k euru, Pražská burza rostla šestý den v řadě

Praha - Česká měna dnes pokračovala v posilování k euru, podpořil ji zájem investorů. Zpevnila o šest haléřů na 25,73 Kč/EUR. Vůči dolaru koruna získala sedm haléřů a kolem 17:00 se obchodovala na 23,30 Kč/USD. Vyplývá to z údajů na serveru Patria Online a vyjádření analytiků. Pražská burza rostla šestý den v řadě, index PX dnes stoupl o 0,65 procenta na 1026,98 bodu.

Česká měna je v očích investorů atraktivnější díky nárůstu tuzemských sazeb na peněžním trhu, uvedl ekonom Komerční banky František Táborský. "Výsledkem je její posílení na nejsilnější hodnoty za poslední dva týdny," doplnil.

Táborský upozornil, že koruna zpevňovala, ačkoli pomalejší růst výrobních cen mluví ve prospěch stability sazeb a slabší koruny. Český statistický úřad dnes oznámil, že ceny průmyslových výrobců v Česku v září zpomalily meziroční růst na 1,9 procenta ze srpnových 2,1 procenta.

Spekulanti hledají u koruny jistotu, podotkl hlavní ekonom Next Finance Vladimír Pikora. "Koruně nahrálo vyjádření českého centrálního bankéře (Vojtěcha Bendy), že by opět hlasoval pro zvýšení úrokových sazeb. To chtějí trhy slyšet," dodal.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Dnes kolem 17:00 Kč/EUR 25,79 25,73 Kč/USD 23,37 23,30

Zdroj: Patria Online

Pražská burza rostla šestý den v řadě, index PX táhly banky

Pražská burza rostla šestý den v řadě, index PX dnes stoupl o 0,65 procenta na 1026,98 bodu. ČTK to řekl mluvčí burzy Jiří Kovařík. Nahoru ho táhly především bankovní emise v čele s Erste Bank, jejíž akcie posílily přes dvě procenta. Se ziskem končil mimo jiné energetický ČEZ, naopak se ztrátou technologická společnost Avast.

Cenné papíry Erste Bank těžily podle Josefa Dudka z Fio banky z dobré výkonnosti západoevropského bankovního sektoru. V Praze si dnes připsaly 2,34 procenta na 786 korun. Komerční banka si polepšila o 1,14 procenta na 753,50 Kč a Moneta Money Bank o 0,93 procenta na 75,60 koruny.

Akcie ČEZ se zhodnotily o 0,58 procenta na 516 korun, přírůstek získaly v závěrečné aukci, uvedl Dudek.

Nejhůře si dnes vedly cenné papíry Avastu, které oslabily o 1,74 procenta na 113 korun. Se ztrátami zakončily dnešní seanci ještě textilka PFNonwovens, Kofola a operátor O2.