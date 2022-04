Koruna dál oslabuje, pražská burza ztrácela

Praha - Koruna dál oslabuje k euru i dolaru. Dnes se kolem 17:00 obchodovala v kurzech 24,53 Kč/EUR a 23,32 Kč/USD. Proti úternímu podvečeru ztratila k jednotné evropské měně pět haléřů a vůči americkému dolaru 34 haléřů. Vyplývá to z údajů serveru Patria Online. Pražská burza dnes ztrácela. Index PX klesl o 0,39 pct na 1366,75 bodu. Z velkých emisí nejvíc klesala Erste.

"Zvýšená volatilita panuje od úterý na devizových trzích měn středoevropského regionu, kde byla hlavním spouštěčem úterního skokového oslabení měn zpráva o přerušení dodávek ruského plynu do Polska a Bulharska," uvedl ekonom Komerční banky Jaromír Gec.

Vzhledem k téměř stoprocentní závislosti České republiky na plynu z Ruska a absenci alternativních dodavatelů se podle něj oslabení pochopitelně nevyhnulo ani české koruně.

Pokud přestane téct plyn z Ruska do dalších evropských zemí, šok může být podle ekonomů Next Finance tak velký, že koruna může snadno oslabit až nad 25korunovou hladinu za euro. "Pak by totiž klepala na dveře hrozba recese – nejen v Česku, ale i v Německu a v dalších evropských zemích," uvedli Jiří Cihlář a Markéta Šichtařová.

V dalších dnech by z událostí v Česku mohl mít na korunu vliv odhad hrubého domácího produktu za první kvartál. Předběžný údaj, který statistici zveřejní v pátek, může podle analytika společnosti Purple Trading Jaroslava Tupého ovlivnit rozhodování členů bankovní rady ČNB o úpravě základní úrokové sazby na začátku května.

Pražská burza dnes odevzdala část svých úterních zisků. Index PX klesl o 0,39 procenta na 1366,75 bodu. Z hlavních titulů nejvíc ztrácela Erste, téměř 2,5 procenta. Výraznějším poklesu indexu naopak bránil ČEZ, vyplývá z údajů na webu burzy. Podobně jako pražská burza dnes oslabovala i koruna, a to vůči oběma hlavním světovým měnám.

Se ztrátou uzavřela dnešní obchodování polovina z deseti emisí ovlivňujících hodnotu indexu PX. Další dva tituly stagnovaly.

Nejvýraznější pokles postihl akcie bankovní skupiny Erste, které zlevnily o 2,49 procenta na 752,80 koruny. "Rakouská banka tak dorovnávala včerejší nižší závěr ve Vídni a dnes se potom dostal pod tlak finanční sektor na západoevropských trzích poté, co Deutsche Bank po výsledcích padla o sedm procent," uvedl makléř Fio banky Josef Dudek.

K poklesu pražské burzy dnes přispěly také cenné papíry Kofoly či Komerční banky. Akcie nápojářské firmy oslabily o téměř jedno procento. Komerční banka si pohoršila o 0,35 procenta na 843,50 Kč za akcii.

Naopak vzhůru zamířily emise energetické skupiny ČEZ nebo tabákové společnosti Philip Morris ČR. Akcie ČEZ zdražily o 0,61 procenta na závěrečných 990 Kč. Cenné papíry Philip Morris si polepšily o 0,91 procenta a uzavřely na hodnotě 17.700 Kč za akcii.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Dnes kolem 17:00 Kč/EUR 24,48 24,53 Kč/USD 22,98 23,32

Zdroj: Patria Online