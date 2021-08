Koruna Česká zahájila kampaň, prosazuje návrat krále i zemské zřízení

Praha - Návrat krále, zemské zřízení nebo revize právního řádu jsou hlavními prioritami Koruny České (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska). Tyto a další cíle představila při dnešním zahájení předvolební kampaně v Michnově paláci na pražské Malé Straně. Letos jde do voleb samostatně. V posledních volbách do Sněmovny v roce 2017 spolupracovala s TOP 09 a zařadila své zástupce na její kandidátní listiny, žádný z nich ale do dolní komory Parlamentu nepronikl.

Návrat krále, zemské zřízení nebo revize právního řádu jsou hlavními prioritami Koruny České (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska). Tyto a další cíle představila při dnešním zahájení předvolební kampaně v Michnově paláci na pražské Malé Straně. Letos jde do voleb samostatně. V posledních volbách do Sněmovny v roce 2017 spolupracovala s TOP 09 a zařadila své zástupce na její kandidátní listiny, žádný z nich ale do dolní komory Parlamentu nepronikl.

Letos se strana rozhodla kandidovat samostatně. Už v květnu to zdůvodnila mimo jiné tím, že část parlamentní opozice nedokázala žádný z dosavadních návrhů monarchistů účinně využít a nedokáže se shodnout ani na tom, zda dřív vládě vyjádřit nedůvěru, nebo zkrátit funkční období Sněmovny. Vláda podle ní změnila správu státu v nedůstojnou frašku.

Záznam slavnostního zahájení kampaně můžete sledovat zde:

Videostream označený značkou PROTEXT VIDEO není součástí zpravodajského servisu ČTK, jde o komerční prezentaci zadavatele.

Na hrad patří král, který zajistí návrat důstojnosti do české politiky, uvedl předseda strany Radim Špaček.Ve všech monarchiích je podle něj pracovník sjednocujícím prvkem a symbolem jednoty státu. Monarchie umí i sjednocovat lidi v radosti, například když se narodí následník trůnu, míní.S odvoláním na studii, kterou hodlá později zveřejnit, uvedl, že monarchie je levnější a ekonomicky efektivnější. Poukazoval i na to, že panovník se na svůj úděl připravuje odmalička a je to profesionál. Není navíc omezen délkou svého mandátu, takže nehrozí, že by dal přednost krátkodobým cílům před dlouhodobými.

Místopředseda strany Petr Krátký uvedl, že podle průzkumu je téměř deset procent osob s volebním právem zastáncem změny státoprávního uspořádání z republiky na monarchii. Mezi prvovoliči je to podle něj až 18 procent. Přechod Česka na monarchii by měl podle Špačka vypadat tak, že po rozhodnutí například v referendu by následovalo přechodné období, kdy by Parlament zvolil regenta. Regent by vykonával pravomoci svěřené panovníkovi. Poté by začaly rozhovory s dynastiemi, které připadají v úvahu. První by podle Špačka připadal v úvahu Karel Habsbursko-Lotrinský, vnuk posledního rakousko-uherského císaře Karla I. Pokud by neměl zájem o český trůn, jednaly by vyjednávací sbory dál.

Monarchisté chtějí také zrevidovat právní řád, zpřehlednit zákony a omezit nadměrnou byrokratickou zátěž. Mezi prioritami mají také snížení podpory agrobaronů nebo posílit podmiňování dotací dodržováním správné zemědělské praxe. V zahraniční politice chtějí také návrat k advokacii lidských práv.

Špaček bude bude lídrem kandidátky ve Středočeském kraji. Vystudoval Přírodovědeckou fakultu UK v Praze. V minulosti byl mimo jiné poslancem za Občanskou demokratickou alianci (ODA). Působil i jako náměstek ministra životního prostředí a byl předsedou Rady Státního fondu životního prostředí. V Praze bude jedničkou advokát se specializací na mezinárodní právo Petr Vacek, v Jihomoravském kraji bude lídrem ekologický zemědělec Jiří Svatopluk Novotný.

Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska) vznikla jako hnutí v roce 1991, v celostátních volbách žádného významného úspěchu nedosáhla. Jejím hlavním programovým bodem je návrat konstituční monarchie jako státního zřízení v Česku. Vytvoření republiky v roce 1918 považuje za chybu, monarchii považuje za stabilnější. Při obhajobě monarchie argumentuje tím, že toto státní zřízení má sedm z 28 států Evropské unie.