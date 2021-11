Koronavirus zvýšil zájem o rekreační byty, v Harrachově jich teď staví desítky

Harrachov (Jablonecko) - Koronavirus, který uzavřel hotely a penziony, zvýšil zájem o rekreační bydlení a ceny chalup a apartmánů vyhnal nahoru. V krkonošském středisku Harrachov teď developeři nabízejí desítky nových apartmánů. Pořídit je lze za čtyři miliony korun, ale také za šestinásobek. Další projekty se rozjíždějí, nově jsou v nabídce horské apartmány projektu Harrachov Peaks. Hotové by měly být na konci příštího roku, sdělila ČTK mluvčí projektu Michaela Muczková.

Nový projekt v harrachovské části Nový svět nabízí 16 apartmánů od 1+kk až po 4+kk včetně tří podkrovních mezonetů s užitnou plochou od 52 do 156 metrů čtverečních. Práce na stavbě začaly letos na podzim, do konce příštího roku má být hotovo a na jaře 2023 by měli hotové byty převzít jejich majitelé. "Rezidence nejenže rozšíří nabídku, která v lokalitě dlouhodobě zaostává za poptávkou, ale díky svému designu a vysokému standardu vybavení, včetně soukromého fitness a wellness, se zařadí ke krkonošské špičce," doplnila realitní makléřka Šárka Tichá ze společnosti Luxent.

Harrachov patří k největším krkonošským střediskům v Libereckém kraji, v zimě nabízí osm kilometrů sjezdových tratí a desítky kilometrů tratí pro běžkaře. Oblíbeným cílem turistů je i v létě. Město má 1400 stálých obyvatel a podle údajů z Českého statistického úřadu 86 registrovaných ubytovacích zařízení se zhruba 4350 lůžky. Ubytovací kapacity jsou ale ve skutečnosti výrazně vyšší, ve městě je totiž několik stovek apartmánových bytů.

Desítky bytů aktuálně nabízejí Corso Harrachov nedaleko Skicentra, Trio Harrachov v údolí řeky Kamenice, U Ducha hor v centru horského města nedaleko Skicentra v Anenském údolí. Rozsáhlý rezidenční komplex by měl vyrůst také kolem jednoho z nejstarších místních hotelů Karolína. Radnice podle starosty Jaroslava Čecha (ANO) nemá mnoho možností jak podobnou výstavbu regulovat, snaží se proto s developery dohodnout na spolupráci. "Aby měli zabezpečené parkování, aby měli zajištěné odpady," řekl ČTK starosta.

Město se chce podle starosty víc zaměřit také na pronajímání apartmánů, z něhož majitelé neodvádějí do obecní kasy poplatky z ubytování, které letos město zvýšilo na 30 korun na osobu a den. "Snažíme se je dopředu oslovovat, aby bylo jasné, že tu taková povinnost je. Od října máme také vlastní městskou policii a počítáme s tím, že i ta se na kontrolu pronajímání zaměří," dodal Čech. Tyto příjmy pomáhají zajistit mimo jiné i zimní údržbu, která je v horském středisku náročná, část peněz z poplatku jde také do podpory služeb cestovního ruchu.