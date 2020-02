Koronavirus začíná ovlivňovat dodávky elektroniky nebo PC

Praha - Epidemie koronaviru začíná mít dopad na dodávky součástek do elektroniky, počítačů nebo mobilů. Někteří dodavatelé do tuzemských obchodů museli kvůli nedostatku dílů dovážených z Číny omezit výrobu, jiné firmy mají zboží zablokované v čínských skladech. Vyplývá to z dnešních informací obchodníků.

Kvůli opatřením okolo koronaviru již podle ředitele firmy Algotech Františka Zemana v Číně zavřelo několik továren, které vyrábějí pro známé výrobce elektroniky a počítačového hardwaru. "Určitě dojde ke zpoždění dodávek, ale evropské hospodářství to neohrozí. Poskytovatelé cloudu, jako je například naše společnost, jsou připraveni a plánuji hardwarové potřeby dostatečně dopředu," řekl ČTK.

Podle mluvčí Mall.cz Pavly Hobíkové část továren v Číně zůstala kvůli koronaviru i po novoročním volnu zavřená a výroba nebyla ani po měsíční pauze obnovena. "To má dopad na celý dodavatelský řetězec. Někteří naši dodavatelé, kteří odebírají komponenty právě z Číny, nás již informovali, že svou výrobu byli nuceni omezit. Zboží na Mall.cz nakupujeme tak, abychom předcházeli případným výpadkům v sortimentu a naši zákazníci nic z toho nepocítili," dodala.

Také podle největšího tuzemského e-shopu Alza.cz bude mít situace dopad na výrobu i dostupnost zboží, protože Čína je světovou manufakturou na součástky, komponenty i produkty. "Ovšem nikdo v tuto chvíli nedokáže predikovat jak bude dopad velký - situace se mění doslova každým dnem," řekla ČTK mluvčí Patricie Šedivá.

Čínský výrobce Lenovo podle svého sdělení výpadky dílů ze zasažených oblastí nepociťuje v žádném segmentu. "Lenovo má flexibilní dodavatelskou síť, takže dokážou minimalizovat případné potíže," uvedlo mediální zastoupení značky v ČR.

Některé členské firmy Hospodářské komory kvůli koronaviru už v lednu přikročily k rušení služebních cest svých zaměstnanců do Číny a firmy působící na čínském trhu situaci stále vyhodnocují. "Předpokládáme, že bude-li se situace dramaticky zhoršovat, může dolehnout i na české obchodníky a dovozce spotřebního zboží, kteří výrobky vyrábí nebo nechávají kompletovat v Číně. Některé podniky totiž hlásí, že jejich zboží je v této chvíli zablokované v tamních skladech," podotkl mluvčí hospodářské komory Miroslav Diro.

Epidemie již dolehla i na jiná odvětví. V Asii se například vyrábí část léků a při nárazově větších poptávkách na tamních trzích pak nezbývá na Evropu. "A logicky na menší trhy jako je ten český ještě méně nebo vůbec. Přesto se jedná o maximálně desítky léčiv současné době. Mnohem větší problém vidíme v současné době v chování některých distributorů v ČR, zejména těch, které vlastní i svůj maloobchodní řetězec lékáren a podle toho se chovají," řekla ČTK mluvčí sítě Pilulka Kateřina Schotliová.