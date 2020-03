Koronavirus: V Británii je už 35 mrtvých, v Nizozemsku 20

Londýn/Amsterodam - Na 35 dnes vzrostl počet lidí, kteří v Británii podlehli nemoci způsobené novým typem koronaviru. Bilance obětí se tak od soboty zvýšila o 14. Výrazně narostl počet mrtvých také v Nizozemsku, které jich hlásí oproti sobotě o osm více. Obětí tak má již 20. Vláda premiéra Marka Rutteho se rozhodla, že od pondělí uzavře všechny školy, restaurace a sportoviště, informoval server stanice NOS.

Počet nakažených v Británii stoupl za posledních 24 hodin o více než dvě stovky. V zemi se tak již nakazilo 1372 lidí. První případ nakažení novým typem koronaviru Británie oznámila 31. ledna. Od té doby zdravotníci otestovali přes 40.000 lidí.

Británie zvolila v boji proti šíření koronaviru méně přísná opatření než řada jiných zemí v Evropě. Vládu premiéra Borise Johnsona kvůli tomu v minulých dnech kritizovali někteří politici i odborníci. Dnes kabinet oznámil, že "během několika týdnů" oznámí opatření, které by vedlo k izolaci lidí starších 70 let a to až na čtyři měsíce.

Do povinné karantény chce Británie podle ministra zdravotnictví Matta Hancocka posílat lidi, kteří se koronavirem nakazili. Příslušné nařízení by mohla vláda přijmout příští týden. "Pochybuji, že ho budeme muset příliš často využívat, protože lidé jsou velmi zodpovědní a musí být zodpovědní," uvedl Hancock.

Kritiku britského postupu dnes ministr odmítl. Počínání kabinetu je podle něj založeno na "vědeckých důkazech", které vláda zveřejní "v následujících dnech". Součástí vládních plánů přitom podle něj není snaha vybudovat takzvanou kolektivní imunitu, tedy stav, kdy se virus rozšíří do populace a zvýší tak její odolnost. Hlavní zdravotnický poradce britské vlády Patrick Vallance přitom tento týden uvedl, že by si při nakažení 60 procent lidí mohla britská populace vybudovat imunitu, která by ochránila i zbytek obyvatel. Vallance zároveň uvedl, že kdyby se virus příliš potlačil, mohl by se na podzim vrátit a být o to silnější.

Počet nakažených a mrtvých roste také v Nizozemsku. V zemi se koronavirem infikovalo již 1135 lidí a 20 jich zemřelo. Ministr školství Arie Slob dnes oznámil, že se od pondělí zavřou školy a školky. Výjimku budou mít děti rodičů, kteří pracují v "životně důležitých" oborech.

Ministr zdravotnictví Bruno Bruins oznámil, že až do 6. dubna zůstanou uzavřeny také všechny restaurace, hospody a kavárny, ale i sportoviště, sauny, sex kluby a takzvané coffee-shopy, kde se dají koupit lehké drogy. Opatření vstoupilo v platnost dnes v 18:00.

"Vyzýváme také všechny Nizozemce, aby pokud možno udržovali odstup od ostatních, třeba i při nakupování," řekl Bruins a doporučil odstup 1,5 metru. Bruins zdůraznil, že nizozemskému zdravotnictví se zatím daří situaci kolem koronaviru zvládat.