Koronavirus urychlil premiéru dokumentu o Jordanovi

New York - V době přerušení nejlepší basketbalové ligy světa NBA dostanou fanoušci dárek v podobě dokumentu o nejlepším hráči všech dob Michaelu Jordanovi. Televize ESPN vyslyšela přání a s dvouměsíčním předstihem začne od 19. dubna vysílat první z deseti dílů seriálu The Last Dance (Poslední tanec), který mapuje poslední mistrovskou sezonu Chicaga Bulls.

"Společnost se musí (v době pandemie koronaviru) obejít bez živého sportu, ale to neznamená, že by lidé nechtěli sport vidět. Chtějí tomu uniknout a užít si kolektivní zážitek," uvedli zástupci ESPN. V Evropě dokument uvede Netflix.

Sezona NBA měla v dubnu začít zápasy play off, ale kvůli pandemii nemoci COVID-19 byla přerušena stejně jako ostatní soutěže na světě. Dokument o Jordanovi a vrcholu zlaté éry Chicaga Bulls bude vysílán vždy v neděli večer po dvou dílech najednou do 17. května.

Dokument se zaměřil zejména na sezonu 1997/98 a premiéru měl mít až v červnu, tedy v době finále NBA. Plány ale koronavirus urychlil.

Tým, za který nyní hraje český rozehrávač Tomáš Satoranský, v 90. letech dominoval a pod vedením legendárního hráče s číslem 23 slavil šest titulů. Dokument vzdá hold i dalším hvězdám Scottiemu Pippenovi, Dennisi Rodmanovi či kouči Philu Jacksonovi. "Michael Jordan a celý tým Bulls tehdy nebyli jen sportovní superhvězdy, ale globální fenomén," uvedl režisér Jason Hehir.

Sedmapadesátiletý Jordan během zlaté éry Chicaga získal i řadu individuálních ocenění a překonával rekordy. Byl například vyhlášen desetkrát nejlepším střelcem ligy nebo pětkrát nejužitečnějším hráčem.