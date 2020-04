Koronavirus si v USA podle Reuters vyžádal 48.000 obětí

Washington - Ve Spojených státech dosud zemřelo na komplikace s nákazou koronavirem už 48.000 lidí. Uvedla to dnes agentura Reuters, podle které si v USA nemoc covid-19 vyžádá v průměru 2000 obětí denně. Bilance Reuters eviduje v USA takřka 850.000 nakažených.

Americká Univerzita Johnse Hopkinse, která rovněž celosvětově sleduje nákazu koronavirem, eviduje v USA 844.000 infikovaných, z nichž 47.000 zemřelo.

Aktuální bilance nicméně ukazuje, že se ve Spojených státech šíření infekce zpomaluje. Reuters ale očekává, že hranici 50.000 obětí dosáhnou USA ještě v tomto týdnu.

Problémem v USA zůstává podle médií nedostatečné testování. Kapacitu rozborů omezuje mimo jiné nedostatek odběrových sad, chybí především vatové tyčinky používané ke stěrům. Je však také nedostatek personálu, který by trasoval přenos nákazy a vyhledával osoby, které s nakaženými přišly do kontaktu, dodal Reuters.

Ve státě New York nákazou koronaviru prošlo možná 14 procent lidí

V americkém státě New York, který obývá zhruba 19 milionů lidí, se koronavirem mohlo nakazit okolo 14 procent obyvatel. Dnes to podle agentury Reuters řekl newyorský guvernér Andrew Cuomo, když oznamoval předběžné výsledky zdravotnického průzkumu.

Rozbory vzorků od 3000 lidí ukazují, že se nakazilo 13,9 procenta obyvatel státu, uvedl guvernér. Vzorky byly odebrány v obchodech s potravinami na 40 místech v 19 okresech státu New York.

"Zjistili jsme, že v celém státě bylo pozitivně testováno na protilátky 13,9 procenta lidí," řekl Cuomo. "Co to znamená? Znamená to, že to jsou lidé, kteří byli infikováni a u kterých se vytvořily protilátky," vysvětlil. "Byli infikováni před třemi týdny, před čtyřmi týdny, před pěti týdny, před šesti týdny, měli virus, vytvořili si protilátky a nyní se zotavili," dodal.

Stát New York je v rámci USA hlavním ohniskem epidemie, doposud se zde nákaza prokázala u více než 257.000 lidí, z nichž více než 15.000 infekci podlehlo.