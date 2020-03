Koronavirus si v Íránu vyžádal dalších 135 životů, mrtvých je 988

Teherán - Novému koronaviru v Íránu podlehlo dalších 135 lidí a nyní má epidemie v zemi 988 obětí, informovala dnes s odvoláním na íránské úřady agentura AP. Počet mrtvých se tak oproti pondělí zvýšil bezmála o 16 procent. Dosud je v Íránu podle posledních údajů 16.169 infikovaných. Íránská televize varovala, že koronavirus může v zemi zabít miliony lidí, pokud bude veřejnost nadále cestovat a ignorovat zdravotní doporučení. Krátce nato vydal nejvyšší duchovní nařízení zakazující cesty, které nejsou nezbytné.

Mluvčí ministerstva zdravotnictví o nové bilanci informoval na tiskové konferenci vysílané v televizi. Jen v uplynulých 24 hodinách byla nákaza koronavirem zaznamenána u dalších 1178 lidí.

Zpravodajka státní televize Afrúz Eslámíová s odvoláním na studii prestižní teheránské univerzity uvedla, že existují tři možné scénáře současné epidemie v Íránu. Studie uvádí, že pokud začnou lidé spolupracovat, nakazí se 120.000 lidí a 12.000 zemře do konce epidemie. Pokud budou obyvatelé dodržovat stanovená pravidla polovičatě, nakazí se 300.000 lidí a 110.000 přijde o život, doplnila Eslámíová. V případě, že Íránci absolutně nebudou nařízení dodržovat, může zkolabovat již přetížený zdravotní systém. V tom případě by podle Eslámíové byly čtyři miliony případů nákazy a 3,5 milionů lidí by přišlo o život. Eslámíová neuvedla, o jaké údaje se studie opírá. Její sdělení nicméně podle agentury AP představuje zásadní změnu v tom, jak státní televize o epidemii informuje.

Trvající nárůst počtu mrtvých v Íránu vyvolává mezi odborníky obavy, že koronavirová epidemie v islámské republice zdaleka není u konce. V pátek bude nový rok Nourúz, což se může projevit vyšší mírou cestování, které by mohlo k dalšímu rychlému šíření viru ještě přispět. Nejvyšší duchovní ale vydal nařízení zakazující občanům zbytečné cesty.

Dav navzdory zákazu kvůli koronaviru vtrhl v Íránu do svatyní

Šíitští konzervativci pronikli na nádvoří dvou významných íránských svatyní, které byly kvůli koronaviru uzavřeny. Informovala o tom dnes íránská státní média. Íránské úřady se snaží zastavit další šíření epidemie v zemi, kterou onemocnění postihlo nejvíce ze všech států na Blízkém východě. Podle agentury AP tam má devět z deseti z více než 17.000 případů nákazy koronavirem íránskou stopu. Nejprve íránské úřady podle agentury nepřiznávaly, jak velkou hrozbu koronavirem způsobené onemocnění COVID-19 představuje, v uplynulých dnech ale zintenzivnily testování lidí, kteří z velkých měst odjíždějí na oslavy nového roku Naurúz. Rozsáhlou karanténu obyvatel nicméně Teherán nenařídil.

V pondělí večer naštvaný dav pronikl na nádvoří svatyně imáma Alího Rezy v Mašhadu a svatyně pojmenované po sestře osmého šíitského imáma Fátimě v Komu. Davy se na obou místech za běžných okolností modlí 24 hodin denně, sedm dní v týdnu a dotýkají se při tom stěn svatyní a líbají je. To vyvolalo obavy íránských úřadů ze zrychlení šíření nákazy, a vyzvaly proto šíitské duchovní, aby svatyně uzavřeli.

V pondělí státní televize oznámila, že svatyně byly uzavřeny, což vyvolalo demonstrace. Policie později davy demonstrantů rozehnala. Náboženské úřady v Komu označily demonstraci za urážku svatyně a vyzvaly věřící, aby byli moudří a trpěliví.

Íránské svatyně přitahují šíitské poutníky z celého Blízkého východu, což pravděpodobně přispělo k rozšíření nákazy v regionu. Saúdská Arábie už dříve kvůli koronaviru uzavřela přístup k nejposvátnějším místům islámu - Mekce a Medíně.

Íránská státní televize informovala, že íránské úřady ve 13 provinciích i hlavním městě měří teplotu lidem, kteří se snaží odjet, a posílá ty s horečkou do karantény. Írán ale má 31 provincií a země nezavedla stejně tvrdá karanténní opatření jako Irák či Libanon. Teherán sice své obyvatele vyzval, aby se zdržovali doma, mnozí to ale ignorují.

Írán také ve snaze šíření koronaviru zastavit dočasně propustil zhruba 85.000 vězňů. Západní země ale islámskou republiku vyzvaly, aby osvobodila všechny vězně s dvojím občanstvím a další zadržované jako rukojmí diplomatických vyjednávání.

Omán oznámil, že všichni, kteří přicestují ze zahraničí, musí do karantény.

Izraelské ministerstvo obrany mezitím plánuje využít vyprázdněné hotely jako rekonvalescenční centra pro pacienty s COVID-19. Dva hotely by měly přijmout první pacienty už dnes a další zřejmě budou následovat. Na správu zařízení budou dohlížet lékaři. Pacienti budou v karanténě v hotelových pokojích a jídlo a další potřeby jim budou donášet hoteloví zaměstnanci s ochrannými pomůckami. V Izraeli je koronavirem nakaženo 304 lidí.

Izraelský ministr obrany Naftali Bennett dnes nařídil, aby do Izraele ze Západního břehu Jordánu směli jen palestinští obchodníci a zaměstnanci, jejichž práce je zásadní pro zdravotnictví, zemědělství, ošetřovatelství a stavebnictví. Palestinci, kterým bude vstup povolen, v Izraeli zůstanou jeden až dva měsíce.

Po nočním schválení kabinetem izraelská kontrarozvědka Šin Bet oznámila, že začne využívat technologii ke sledování telefonů, jež má pomoci v boji s šířením koronaviru. Služba Šin Bet trvá na tom, že používání technologie bude omezeno pouze na snahu chránit životy a varování pro ty, kteří mohli přijít do styku s nakaženými. Také uvedla, že technologie nebude využívaná k vynucování karantén a že data budou uchovávána pouze po přechodnou dobu a dostupná jen vybrané skupině agentů. Opatření bude platit 30 dní.