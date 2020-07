Koronavirus se rychle šíří i na rakouských jatkách u hranic s ČR

Vídeň - Koronavirus se rychle šíří i na rakouských jatkách u hranic s Českou republikou. V masokombinátu v dolnorakouském Eggenburgu v okrese Horn se nakazilo nejméně 29 lidí, informoval dnes podle agentury APA mluvčí zemské ministryně zdravotnictví. Nyní se čeká ještě na výsledky dalších 40 testů; 244 pracovníků muselo do karantény.

Poté, co jeden ze zaměstnanců podniku vykazoval příznaky onemocnění covid-19 a ohlásil to prostřednictvím koronavirové linky, byli otestováni všichni jeho spolupracovníci, uvedla APA. Pracovníci masokombinátů jsou v Rakousku testováni ve zvýšené míře poté, co se na západě Německa v červnu nákaza objevila u více než 1400 pracovníků masokombinátu Tönnies.

V Rakousku nyní počet případů nákazy nejrychleji roste v Horních Rakousech a Dolních Rakousech, které sousedí s Českou republikou, a ve Vídni. Jenom rakouské hlavní město dnes hlásí 46 nových případů, Horní Rakousy 30 a Dolní Rakousy 25. Naopak nejzápadnější rakouská spolková země Vorarlbersko nemá žádný nový případ. Korutany hlásí jeden, Salcbursko dva, Tyrolsko čtyři, Burgenland pět a Štýrsko 20 nových případů.

Také v Horních Rakousech se v souvislosti s jatečními závody na počátku měsíce vyskytlo přes 20 případů koronavirové nákazy a jeden z masokombinátů poblíž Lince na začátku týdne z preventivních důvodů zavřel.

V Rakousku dosud vyšly testy na koronavirus s pozitivním výsledkem u 19.154 lidí, z nichž 710 zemřelo a 17.175 se uzdravilo. Aktuálně je v rakouských nemocnicích 96 pacientů s covidem-19, z toho deset na jednotkách intenzivní péče.

Rakousko patří mezi země, které si s koronavirovou pandemií poměrně dobře poradily, a například mezi Českem a alpskou republikou lze od počátku června opět volně cestovat.