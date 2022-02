Koronavirus se podle Gatese postaral o imunizaci lépe než vakcíny

Berlín/Mnichov - Koronavirus se postaral o imunizaci populace lépe než vakcíny, protože očkování nebylo dlouho dostupné v potřebném množství. Dnes to v Mnichově na bezpečnostní konferenci prohlásil americký miliardář a filantrop Bill Gates. Nepochybuje také, že svět se po překonání covidu bude v budoucnu potýkat s další pandemií. Současná pandemie podle šéfa Světové zdravotnické organizace (WHO) Tedrose Adhanoma Ghebreyesuse neskončí, dokud nebudou mít všechny země dostatek vakcíny.

"Bohužel koronavirus, a obzvláště varianta omikron, protože je sám o sobě jistým typem vakcíny, odvedl lepší práci než lidstvo s očkováním," řekl Gates. Zakladatel společnosti Microsoft poznamenal, že podle průzkumů z jednotlivých zemí bylo 80 procent lidí vakcinováno, případně vystaveno koronaviru.

"Riziko nyní pokleslo. Je ale smutné, že jsme neudělali dobrou práci s terapeutiky. Máme jen osm dobrých terapeutik," řekl Gates. "U vakcín nám trvalo dva roky, než jsme jich měli dostatek," řekl.

Podle Gatese je jasné, že v budoucnu se bude lidstvo potýkat s dalšími pandemiemi. "Příště bychom ale mohli vakcíny zvládnout za šest měsíců a ne za dva roky," řekl.

Tedros Adhanom Ghebreyesus prohlásil, že vakcíny proti covidu stále nejsou všem zemím dostupné v potřebném množství, problematické je podle něj zásobování Afriky. "Kdy to skončí? Skončí to vůbec? To jsou otázky, které jsou aktuální," řekl. Dodal, že až budou vakcíny dostupné opravdu všem, bude to konec pandemie, protože zatím se může virus nerušeně šířit.

Šéf WHO rovněž hovořil o tom, že programy OSN letos potřebují na boj proti pandemii covidu-19 v chudých zemích alespoň 16 miliard dolarů (zhruba 343 miliard korun). Peníze mají posloužit na nákup vakcín, testů i léků proti infekci.