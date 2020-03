Koronavirus se do Itálie podle vědců dostal z Německa

Milán - Nový typ koronaviru se na sever Itálie nemusel dostat přímo z Číny, jak se dosud předpokládalo. Podle výzkumu vědců z univerzity v Miláně, o kterém dnes informovala italská média, se totiž "pacient nula" nejspíš nakazil v Německu, odkud do Lombardie přiletěl už na konci ledna. Itálie je nejpostiženější zemí v Evropě. Koronavirem se tu nakazilo přes 12.000 lidí. Nemoci COVID-19, kterou virus způsobuje, podlehlo už 827 z nich.

"Pacient nula přijel z Německa," řekl Massimo Galli, který vede výzkumný tým na univerzitě v Miláně a působí také jako primář infekčního oddělení jedné z místních nemocnic.

Galliho týmu se zatím nepodařilo vypátrat konkrétního člověka, který byl prvním nakaženým na italské půdě, analýzou genetické informace viru se jim ale podařilo nalézt spojitost s případem v Německu. Italský pacient nula se podle milánských vědců nejspíš nakazil mezi 19. a 22. lednem v Mnichově a to od člověka, který se předtím infikoval od osoby z Šanghaje.

V Německu se koronavirem na konci ledna nakazili zaměstnanci firmy Webasto ze Stockdorfu u Mnichova. Zúčastnili se školení, na které přijela i jejich kolegyně z Číny.

Podle Galliho se koronavirus na severu Itálie začal šířit mezi 25. a 26. lednem. Testy přitom prvního pacienta s virem odhalily až 21. února ve městečku Codogno, které leží jihovýchodně od Milána.

"Dokážeme si představit, že osoba, která se nakazila v souvislosti s lidmi infikovanými v Mnichově, přijela do Itálie a do oblasti, ve které se virus poprvé rozšířil, aniž by vykazovala příznaky," řekl Galli.

Za "pacienta jedna", tedy člověka, u kterého se koronavirus poprvé potvrdil, je v Itálii označován 38letý Mattia z Codogna. Lékaři se původně domnívali, že se nakazil od kolegy, který se vrátil z pracovní cesty do Číny. U toho byly ale testy negativní.

"Pacienta jedna" v pondělí propustili po 18 dnech z jednotky intenzivní péče. Podle lékařů už Mattia dýchá bez pomoci přístrojů. Od úterý už nehlásí žádné nové nakažené ani město Codogno.