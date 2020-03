Koronavirus se dál šíří v Asii i Evropě, problémy očekávají firmy

Řím/Varšava/Soul - Nový typ koronaviru se dál rychle šíří nejpostiženějšími zeměmi. Kromě Číny, kde epidemie začala, jsou jimi mimo jiné Jižní Korea, Írán a Itálie, která je s 3089 případy a 107 oběťmi nejpostiženějším státem Evropy. Írán hlásí 92 mrtvých z 2922 nakažených, ovšem experti se obávají, že islámská republika neuvádí skutečný počet infikovaných. Desítky nových případů nákazy registruje i Německo. Itálie se rozhodla uzavřít od čtvrtka všechny školy. Své první infikované dnes oznámily Polsko a Maďarsko, zatímco Česko má aktuálně osm nakažených.

Počet případů nákazy koronavirem celosvětově pravděpodobně brzy prolomí stotisícovou hranici; obětí je už přes 3100, drtivá většina v Číně.

V Jižní Koreji počet infikovaných dosáhl více než 5328, z toho přes 500 bylo registrováno v posledních 24 hodinách. Většina nakažených v Jižní Koreji je z města Tegu a okolí. Tisícího infikovaného hlásí Japonsko a dále se vznáší otazník nad tím, zda se letní olympiáda v Tokiu uskuteční v plánovaném červencovém a srpnovém termínu.

V pevninské Číně se nově nakazilo dalších 119 lidí a 38 osob v úterý zemřelo. Potvrzuje se tak trend poslední doby, kdy Čína už není zemí s nejvyšším počtem nových případů. Celkový počet obětí v pevninské Číně vzrostl na 2871 a počet infikovaných na 80.270 lidí.

Íránský prezident Hasan Rúhání oznámil, že koronavirem způsobená nemoc COVID-19 se rozšířila do téměř všech íránských provincií. Saúdská Arábie dnes kvůli koronaviru do odvolání zakázala svým občanům a rezidentům pouť do Mekky. Od minulého týdne přitom stejné opatření platí pro cizince.

Ze zatajování skutečného počtu nakažených je kromě Íránu obviňováno i Rusko. Prezident Vladimir Putin však dnes tato tvrzení označil za dezinformace, které jsou převážně provokacemi organizovanými z ciziny. V Rusku přitom zatím úřady potvrdily šest případů nákazy.

Nevyhnutelné se zdají být ekonomické dopady epidemie. Například aktivita čínského sektoru služeb v únoru rekordně klesla a více než 60 procent japonských firem očekává nižší zisky.

Mezinárodní měnový fond dnes oznámil, že kvůli koronaviru dává k dispozici nouzové finanční prostředky v hodnotě 50 miliard dolarů (zhruba 1,1 bilionu Kč), které zahrnují úvěry s velmi nízkými či dokonce nulovými úroky. Peníze jsou určeny pro chudší a rozvíjející se země, které by mohly potřebovat podporu při řešení problémů spojených s epidemií.

Jižní Korea podpoří svou ekonomiku částkou 11,7 bilionu wonů (skoro 225 miliard korun) ve snaze zmírnit dopady nákazy, oznámil dnes ministr financí Hong Nam-ki.

Italský cestovní ruch od března do května přijde kvůli šíření koronaviru o 7,4 miliard eur (187,4 miliardy korun), odhadl dnes podnikatelský svaz Confturismo-Confcommercio. Do země v daném období přijede odhadem o 31,6 milionu méně turistů, než se čekalo.

Mezinárodní ratingová agentura S&P dnes kvůli koronaviru snížila odhad letošního růstu ekonomiky eurozóny na půl procenta z dříve předpokládaného jednoho procenta.

Český premiér Andrej Babiš dnes oznámil, že stát zatím nebude kvůli koronaviru omezovat hromadné akce, jak činí některé další evropské země. Ode dneška je však přerušeno letecké spojení mezi Českem a severoitalskými regiony a Jižní Koreou.

Babiš o epidemii jednal i se svými protějšky ze zemí visegrádské skupiny (Česko, Slovenko, Polsko, Maďarsko). Premiéři se v Praze dohodli, že země V4 si budou vyměňovat informace o novém koronaviru a v případě potřeby zváží i výpomoc v podobě dodávek zdravotnických prostředků. Slovensko nyní zůstává jedinou zemí z V4 bez potvrzeného případu nákazy koronavirem SARS-CoV-2, jenž způsobuje onemocnění COVID-19. Polsko ohlásilo svůj první případ ráno a Maďarsko odpoledne hned dva. Česko dnes oznámilo tři nové případy nákazy, a celkem tak registruje osm infikovaných.

Ze zemí sousedících s ČR má nejvíce evidovaných případů Německo. Za posledních 24 hodin tam přibylo dalších 52 infikovaných. Podle Institutu Roberta Kocha tak je potvrzených případů v zemi celkem 240, a to ve všech 16 spolkových zemích s výjimkou Saska-Anhaltska.

Nákaza novým koronavirem se potvrdila u prvních dvou zaměstnanců institucí Evropské unie. Infikovanými jsou pracovníci Evropské obranné agentury (EDA) a aparátu Rady Evropské unie

Mezi významnými akcemi postiženými šířením koronaviru ve světě je i premiéra nového filmu o Jamesi Bondovi s názvem Není čas zemřít, která byla odložena z dubna na listopad.