Koronavirus: Předpověděl spisovatel Dean Koontz budoucnost?

Washington - Uživatelé sociálních sítí se nestačí divit podobnosti mezi epidemií koronaviru a knihou amerického spisovatele Deana Koontze. Obálka jeho románu z roku 1981 The Eyes of Darkness (Oči temnoty), ve kterém se vyskytuje motiv smrtícího viru Wu-chan-400 pocházejícího z čínského Wu-chanu, má už desetitisíce sdílení na facebooku. Někteří odmítají uvěřit, že jde o náhodu, a objevují se teorie o tom, že Koontz předpověděl budoucnost, píše britský deník The Guardian.

V Koontzově knize byl virus vyrobený v laboratořích za čínským městem Wu-chan a podle toho také dostal svůj název. Lidé na internetu poukazují na skutečnost, že nový typ koronaviru způsobující onemocnění COVID-19 byl také poprvé zaznamenán ve Wu-chanu, hlavním městě čínské provincie Chu-pej. The Guardian píše, že tím ale podobnost mezi Koontzovou fikcí a aktuální realitou končí. Románový virus Wu-chan-400 na rozdíl od skutečného koronaviru například zabíjí sto procent nakažených. Agentura Reuters připomíná, že také neexistují žádné důkazy o tom, že by se nový koronavirus přenesl na člověka v laboratoři. Za zdroj nynější nákazy je považováno wuchanské tržiště, kde se prodávají divoce žijící zvířata.

Motiv pandemie nebo globální katastrofy se vyskytuje v mnoha dalších knihách nebo filmech. Deník The Guardian připomíná například snímek Nákaza z roku 2011. V něm se smrtící virus rozšíří po celém světě. Motiv uměle vyvinutého viru, který zahubí celé lidstvo vyjma jednoho člověka, se objevuje také v temném románu Přežívá nejsmutnější kanadské autorky Margaret Atwoodové.