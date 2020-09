Koronavirus postihl už 30 milionů lidí, řada zemí láme rekordy

Jeruzalém/Washington/Madrid - Koronavirus se celosvětově prokázal již u více než 30 milionů lidí. Vyplývá to ze statistik americké Univerzity Johnse Hopkinse, která vývoj pandemie globálně sleduje. Řada států za poslední den opět zaznamenala rekordní denní přírůstky nově nakažených, patří mezi ně kromě Česka například i Slovensko či Nizozemsko. V Izraeli ode dneška začala platit celostátní uzávěra, o národní karanténě se mluví také v Británii. Madridský region kvůli rychlému šíření nákazy opět zavádí omezení pohybu pro 850.000 lidí v nejpostiženějších oblastech a zakazuje styk více než šesti lidí najednou.

V celosvětovém měřítku se šíření koronaviru stabilizuje, od půlky července přibylo zhruba každé čtyři dny okolo milionu nakažených. Řada evropských zemí včetně ČR i dalších států jinde ve světě však v poslední době zaznamenává rekordní nárůstky nově odhalených infekcí.

Slovensko svůj dosavadní rekord překonalo s 235 nakaženými, Nizozemsko zaregistrovalo dosud nejvyšší počet nakažených již počtvrté v řadě, když tam testy prokázaly SARS-CoV-2 u necelých 2000 lidí. Nejvyšší denní nárůsty však stále hlásí Indie, kde se virus objevil za poslední den u více než 96.000 lidí.

V Izraeli začala opět platit celostátní uzávěra, která by zatím měla trvat do 11. října. Obyvatelé se kromě nezbytných pochůzek nemohou pohybovat na delší než kilometrovou vzdálenost od svého bydliště. Není dovoleno navštěvovat cizí byty, do čtvrtka jsou tam rovněž uzavřené školy. V devítimilionové zemi se dosud koronavirus potvrdil u necelých 180.000 lidí, za poslední den jich přibylo necelých 5000.

K návratu k přísným omezením pohybu se rozhodl rovněž region kolem španělské metropole Madridu. Restrikce se týkají zhruba 850.000 lidí v nejpostiženějších oblastech zejména v hlavním městě. Nová pravidla například stanovují, že setkat se může nanejvýš šest osob, na některých místech se uzavřou veřejné parky a omezí se možnost cestování. V posledních dnech hlásí španělské úřady denně přes 10.000 nových případů nákazy koronavirem, více než třetina jich připadá právě na Madrid a okolí.

Na zpřísnění se chystají rovněž některé skandinávské země. Island zavře o víkendu hospody a noční kluby, zatímco v Dánsku omezí provozní dobu barů a restaurací i maximální počet lidí, kteří se budou moci shromažďovat.

V Británii se rovněž šíření koronaviru znovu zrychluje, počet lidí hospitalizovaných s onemocněním covid-19 se tam nyní zdvojnásobuje každých osm dní. Ministr zdravotnictví Matt Hancock dnes nevyloučil možnost, že úřady opět zavedou některé restrikce.

Evropská unie dnes potvrdila, že podepsala předběžnou smlouvu o nákupu až 300 milionů dávek vakcíny proti covidu-19 vyvíjené společnostmi Sanofi a GSK. Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) také podpořila léčbu pacientů se závažným průběhem nemoci covid-19 pomocí látky dexametazon, která podle výsledků studie britských vědců pomáhá zejména lidem s dýchacími obtížemi.